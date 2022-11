Osvobození Chersonu je podle Ukrajinců pokrok, ale malý. Válku chtějí dotáhnout do vítězného konce

„Na svobodu, svoboda je to nejdůležitější,“ říká Kateryna Kovalenko, kyjevanka z neziskové organizace n-ost. Už před tím prohlásila, že si připijeme na zvláštní příležitost, na osvobození Chersonu, města na jihu Ukrajiny. Jeho centrum v pátek obsadila ukrajinská armáda poté, co se stáhli ruští okupanti.

Neříká to ale nijak zvlášť radostně a to je vlastně pocit značné části Ukrajinců. Osvobození jediného oblastního centra, které získali agresoři, je podle nich pokrok, ale malý. Ukrajinci událost chápou jen jako postupový bod. S Rusy jednat nechtějí. A dodávají, že mrtvé jim to stejně nevrátí…