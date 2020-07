OTÁZKY A ODPOVĚDI: Proč Trump skrývá daňová přiznání a mohou nějak ovlivnit volby?

WASHINGTON D.C./ PRAHA Ve čtvrtek padla na půdě amerického Nejvyššího soudu důležitá rozhodnutí. Podle nich se prezident musí podřídit newyorské prokuratuře, která žádá finanční záznamy Donalda Trump včetně daňových přiznání. Ta šéf Bílého domu již roky odmítá zveřejnit.

Kdo žádá informace o stavu podnikání prezidenta a proč?

Jde konkrétně o dva případy. Za prvé finanční záznamy požaduje Sněmovna reprezentantů, která chtěla informace o podnikatelských partnerstvích, půjčkách a finančních transakcích. Poslanci je požadují, aby je mohli brát v potaz při vytváření nové legislativy v oblasti daní, praní špinavých peněz či zasahování cizích států do vnitřní politiky USA.

Za druhé je požaduje manhattanský prokurátor Cyrus Vance Junior. Jeho úřad totiž vyšetřuje, zda nebyly porušeny zákony před volbami v roce 2016, když Trumpův právník Michael Cohen zaplatil za mlčení několika ženám, které měly údajně poměr s Donaldem Trumpem.

Vyhrál Trump spor u Nejvyššího soudu?

Po právní rovině ne. Soudci rozhodli poměrem 7 ku 2, že se prezident musí podrobit žádostem úřadů a že nemá vůči vyšetřování státních soudů imunitu. Případ vydání záznamů Sněmovně reprezentantů byl zatím odložen.

Spor lze ale prezentovat i na politické rovině a zde Trump zřejmě vyhrál.

Nejvyšší soud totiž nenařídil, že Trump musí vydat okamžitě své finanční záznamy, ale jen celou věc vrátil k nižším instancím. U nich se může šéf Bílého domu opět odvolat a procesy se mohou táhnout velmi dlouho. Jak uvádí deník Washington Post, prezident obhajuje mandát již letos na podzim. A jeho daňová přiznání ani byznysové kontakty tak do voleb nejspíš nezasáhnou.

Co se bude dít dál?

Podle prokurátora Vance se obnoví celý proces, který doteď prezidentovi právníci zdržovali. Jejich taktika se ale nejspíš nezmění a budou se odvolávat například i proto, že požadavky prokuratury jsou příliš rozsáhlé.

I v případě, že by se podařilo vyšetřovatelům nakonec záznamy získat, zůstanou nadále skryté veřejnosti. Stejný proces bude pravděpodobně následovat i v případě požadavků sněmovny. „Nejspíš se mu nepodaří uniknout spravedlnosti,“ uvedl demokratický poslanec Lloyd Doggett. „Ale nejspíš se mu podaří unikat do voleb.“

Co mohou skrývat Trumpovy finanční záznamy?

Doposud bylo možné získat informace o pozadí prezidentova podnikání jen přímo od samotné společnosti a nikdo nebyl s to ověřit, zda vedení Trump Organisation neposkytuje mylná data. Záznamy by mohly odhalit, co vše prezident vlastní, kam investuje, jaké má partnery či jaké v minulosti dostal půjčky.

Speciální zájem pak mají média o prezidentova daňová přiznání, která obsahují data o tom, kolik vydělává, zda dává peníze na charitu, jak tvrdí, nebo zda se nevyhýbá placení daní. Doposud unikly na veřejnost jen záznamy z roku 1995, ve kterých Trumpova společnost nahlásila ztrátu 916 milionů dolarů. Tento fakt mu umožnil neplatit daně po dalších 18 let.

Neříkal Trump již v minulosti, že zveřejní svá daňová přiznání?

Ano, mnohokrát. Poprvé tak učinil v roce 2012. Tehdy prohlásil, že pokud bude kandidovat na prezidenta, zveřejní všechny obvyklé dokumenty jako zprávu o svém zdravotním stavu či právě daňová přiznání. To samé slíbil i v roce 2015, když kandidaturu skutečně ohlásil.

Zprávy o stavu financí však nikdy nedodal. Stal se tak prvním prezidentem od 70. let, který veřejnosti neposkytl daňová přiznání.

Jak se Trump obhajuje?

Těsně před volbami v listopadu 2016 například tvrdil, že v jeho firmě probíhá velký audit a že vše zveřejní, až proces skončí. Nikdy však neposkytl důkaz o tom, že by audit probíhal, ale ani důvod, proč mu probíhající audit brání ve zveřejnění dokumentů.

Před letošními volbami pak prezident Trump přistoupil na novou taktiku – voliči ho podpořili v předchozím klání o Bílým dům, aniž by je zveřejnil. A podle prezidenta se tak ukazuje, že o jeho daňová přiznání občané USA nestojí.