Otázky a odpovědi: Záhada pádu ukrajinského letadla. Írán nechce Boeingu předat černé skříňky

O příčině havárie letu PS752 se stále spekuluje. Viceprezident letecké společnosti podle agentury Interfax-Ukrajina označil možnost, že by havárii zavinila posádka, za minimální.



Podle íránských úřadů i ukrajinské ambasády pilot ztratil kontrolu nad letounem, když začal hořet jeden z motorů. Hassan Razaeifar, vedoucí výboru vyšetřování leteckých nehod, řekl, že pilot v posledních momentech s dispečery nekomunikoval, nouzovou situaci ani její detaily tedy nahlásit nestihl.

Letoun byl podle aerolinek méně než 4 roky starý a kontrolou prošel dva dny před nehodou.

Neštěstí se odehrálo pouhých pár hodin po raketovém útoku Íránu na dvě vojenské základny v Iráku, kde operují i jednotky USA. I proto byla ve vzduchu řada vojenských dronů, které se mohly s Boeingem srazit, uvádí server dailymail.co.uk. Pro tuto teorii však dosud neexistují žádné potvrzené důkazy, vyloučit ji ale zatím nelze, sdělila ukrajinská ambasáda.

Jednalo se o Boeing 737-800, který patří mezi nejvyužívanější stroje pro pravidelné kratší až středně dlouhé linky. Jde o původní verzi modernějšího Boeingu 737 MAX-8, který kvůli chybě softwaru prodělal dvě tragické havárie s 350 oběťmi, a byl proto celosvětově uzemněn.

Boeingu 737-800 je v provozu okolo 5 tisíc kusů. Před středeční nehodou měl v záznamu na 71 havárií a incidentů s celkovým počtem 588 obětí.

V letadle cestovalo 82 Íránců, 63 Kanaďanů, 11 Ukrajinců (2 cestující a 9 členů posádky), 10 Švédů, 4 Afgánci, 3 Němci a 3 Britové. Bilanci potvrdil šéf ukrajinské diplomacie Vadym Prystajko na Twitteru. Podle dostupných informací v letadle nebyli žádní Češi.

Společnost v současné době čelí velkým ztrátám kvůli uzemnění „vylepšeného“ Boeingu 737-8 MAX, jehož výrobu byla kvůli dvěma haváriím dokonce nucena zastavit.

„Tohle je tragická událost a naše srdečné myšlenky jsou s posádkou, cestujícími a jejich rodinami. S našimi zákazníky zůstáváme v kontaktu a stojíme za nimi při těchto těžkých časech. Jsme připraveni asistovat jakkoli je potřeba,“ uvedla na svém účtu na Twitteru společnost Boeing, zároveň vyjádřila upřímnou soustrast obětem.

