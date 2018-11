Otec na Facebooku ‚prodal‘ 16letou dívku. Za stovky krav, luxusní auta, loď i mobilní telefony

DŽUBA/PRAHA Facebook čelí masivní kritice. Dovolil totiž na svých stránkách aukci šestnáctileté dívky z Jižního Súdánu. Její rodina ji dala za ženu muži, který za sňatek nabídl nejvyšší cenu. Dívka byla vydražena za luxusní dopravní prostředky, značnou sumu peněz a dobytek.

Pět set krav, tři luxusní automobily, dvě jízdní kola, loď, několik mobilních telefonů a 13 800 dolarů (314 400 korun). To vše získala rodina dívky se jménem Nyalong Ngong Deng za sňatek s neznámým mužem. Podle vládních zdrojů Jižního Súdánu jde o vůbec největší transakci za manželství ve válkou rozvrácené zemi, uvedl server americké televize ABC.



Podle organizace Plan International, která se snaží bránit práva dětí, projevila zájem o dívku pětice mužů. Jedním z nich byl i vysoce postavený vládní úředník, který v současnosti zastává pozici zástupce guvernéra v jednom z východních regionů.

Inzerát, jak by se dal nazvat příspěvek s nabídkou na sňatek, se objevil na Facebooku 25. října 2018. Mezinárodní společnosti však trvalo více než dva týdny, než příspěvek smazala. Dívka již přitom byla šest dní provdaná za muže, který dal otci nejvyšší nabídku. Stala se tak jeho devátou ženou.

„Nemůžete to vnímat jako přihazování, jakoby to byla aukce. Není to přihazování. Ale chápu, že když se na to díváte očima Evropana, tak se to tak může zdát,“ uvedl mluvčí vlády Ateny Wek Ateny.



Svatba se odehrála 3. listopadu 2018. Facebook příspěvek stáhl až šest dní poté.

„Toto barbarské využití moderních technologií je připomínkou dávných trhů s otroky,“ uvedl v reakci na způsob domluvení sňatku George Otim, ředitel společnosti Plan International v Jižním Súdánu. Otim dále vyzval vládu, aby okamžitě potrestala úředníka, který se podílel na přihazování v pochybné aukci.

„To, že ta dívka mohla být prodána k manželství na největší sociální síti na světě, je pro mě v této době naprosto nepochopitelné,“ sdělil Otim.

Facebook brání svá opatření

Vedení sociální sítě Facebook uvedlo, že příspěvek porušil jejich politiku a byl stažen ve chvíli, kdy se o něm společnost dozvěděla. „Neustále se snažíme zlepšovat metody, kterými identifikujeme nepřístojný obsah na našich stránkách. Navyšujeme i naše ochranné a bezpečnostní týmy na více než třicet tisíc zaměstnanců a investujeme do nových technologií,“ stojí v prohlášení pro média.

„Všechny formy obchodu s lidmi, ať se jedná o stránky, příspěvky, reklamy či skupiny, jsou na Facebooku zakázány. Odstranili jsme příspěvek a zablokovali účet osoby, která post na Facebook přidala,“ uvedla společnost pro server CNN.

Ačkoliv společnost tvrdí, že se neustále snaží zlepšovat různé způsoby rozpoznávání závadného obsahu, neodpověděla na dotaz, proč jí trvalo více než čtrnáct dní, než byl příspěvek stažen.

Podle organizace Národní aliance ženských práv Jižního Súdánu to však nebyla rodina dívky, kdo příspěvek na sociální síť umístil, ale někdo z místní komunity. Zisky z „prodeje“ však putovaly rodině.

„Několika kolegům se podařilo dostat se k matce nevěsty,“ sdělila médiím Suzy Natanaová ze zmíněné organizace. Dodala, že svatba se odehrála 3. listopadu 2018. „Porušování práv žen je velký problém v Jižním Súdánu, ale zjevně je to také problém pro Facebook, že tyto záležitosti probíhají na jejich platformě.“

Nejde o aukci, tvrdí místní

Podle dat UNICEF je více než polovina dívek v Jižním Súdánu provdána před dovršením věku 18 let, ačkoliv je to v zemi nelegální. Přestože jihosúdánská vláda tyto praktiky oficiálně odsuzuje, nemůže prý regulovat lokální kulturní normy.

Jižní Súdán již roky sžírá chudoba, nestabilita a vysoká míra negramotnosti. Všechny tyto problémy podle aktivistů zvyšují výskyt dětských svateb. Řada komunit je však vnímá jako způsob ochrany dívky před předmanželským sexem a nechtěným těhotenstvím.

Podle ženské organizace Rovnost teď (Equality Now) je dobře, že Facebook původní příspěvek stáhl. Její vedení se však obává, že by mohl vzniknout precedent a další rodiny by tak mohly využívat sociální média ke získání větších věn.