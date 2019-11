Otevřete domy sirotkům, žádá stát. Tisíce dětí v USA přišly o rodinu kvůli ‚opioidové krizi‘

CHARLESTON/PRAHA Opioidová krize se v posledních týdnech stala jedním z hlavních témat pro Bílý dům. Angažuje se v ní i první dáma Melania Trumpová. Nejde však jen o závislé lidi na lécích. Dnes jsou například v Západní Virginii jedním z hlavních problémů tisíce dětí, které přišly o rodinu kvůli opioidům.

„Lidé v Západní Virginii mohou procházet středoškolské ročenky a počítat, kolik lidí přežilo opioidovou epidemii. Je už zvykem, že když jdou lidé na odvykací kůru, tak si s sebou berou černé oblečení, protože vědí, že v průběhu pobytu půjdou na pohřeb někoho blízkého. Prakticky každého obyvatele státu epidemie zasáhla. A nejvíce děti,“ popsala situaci reportérka deníku The Washington Post Debbie Cenziperová.

Seznamte se, Sacklerovi. Léky miliardářů spustily epidemii, která zabíjí více lidí než zbraně

V americkém státě se oběťmi vysoce návykových látek tlumících bolest staly právě děti. Ne protože by je braly, ale protože zůstaly samy. Existují tisíce případů, kdy celá rodina (rodiče, prarodiče, strýcové a tety) zemřela kvůli závislosti na opioidech. V Západní Virginii se tak již zaběhl mrazivý termín „opioidový sirotek“.

Jen v roce 2017 zemřelo ve státě na následky opioidové epidemie 835 lidí – trojnásobek celonárodního průměru. Za poslední dvě dekády si pak opioidy vyžádaly životy 5200 obyvatel Západní Virginie.

Horší než zbraně

Ačkoliv se se závislostí na lécích potýkaly Spojené státy po většinu 20. století, kritických rozměrů dosáhla opiátová epidemie až po roce 1996. Tehdy se totiž rozšířil lék zvaný OxyContin, k čemuž ve velkém přispěli američtí lékaři. Například newyorský doktor Barry Schulz svým pacientům nařizoval, aby denně brali 60 pilulek silně návykového OxyContinu.

Podle posledních dat Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zemře denně na území USA kolem 130 lidí na předávkování opioidy, což je dokonce více než počet úmrtí způsobených střelnými zbraněmi (108 lidí denně). V posledních letech ale svítá na lepší časy – farmaceutické firmy (Purdue Pharma, Johnson&Johnson) musí platit velká odškodnění a zdá se, že působí lépe i prevence. Epidemie však za sebou zanechala tisíce dětí a státy musí řešit, co s nimi bude dál.

„Jedete autem a vidíte billboardy, které vás vyzývají, abyste otevřeli svůj dům pro pěstounskou péči,“ popsala situaci v Západní Virginii Cenziperová. Po obětech epidemie zůstalo téměř 7000 dětí. Prostory, kam sirotky umístit, už nestačí. Sociálním pracovníkům nezbylo než nejmenší děti s vybavením vozit do motelů či kanceláří státních institucí, aby měly kde přespat. Stát musí tedy žádat pomoc u amerických rodin.

„I já jsem vyrostla u pěstounů, a tak se snaží pomoci,“ řekla pro Washington Post Monica Kinderová, která za posledních šest let měla v pěstounské péči kolem dvou desítek dětí. Dnes se snaží vychovat tři sestry, jež zároveň i adoptovala. Kinderová vychovala dva své syny, kteří vyrostli, odešli na univerzitu a ona měla volný dům, a tak se rozhodla pomoci těmto „opioidovým sirotkům“.

Málo peněz, hodně lásky

V Západní Virginii jen za poslední rok bylo k pěstounům umístěno na dva tisíce dětí. Jde o novorozence i teenagery. A bohužel ve státním rozpočtu nebylo dostatek peněz na pěstounskou péči, a tak se situaci musí řešit samotné komunity. Pěstouny se často stávají sestry v nemocnicích, sousedé, pastoři i učitelé.

„Peněz není od státu příliš, ale naštěstí to nějak zvládáme,“ dodala Kinderová, zatímco v rukou držela malého chlapce, kterého dostala do péče, když mu byli teprve tři dny.

Značná část dětí umístěných do pěstounské péče hned po narození je drogově závislá. Novorozenci trpí abstinenčními příznaky, jako jsou svalové křeče a třas či nechutenství. Jsou velmi citliví na světlo, zvuky a neutišitelně pláčou.

„O této generaci nemůžeme zatím říci, jak si povede ve škole nebo za několik desítek let, je zde stále mnoho otázek, které si klademe,“ dodala reportérka.

Vláda Západní Virginie doufá, že kromě značné finanční podpory a rozšiřování míst ke složení hlavy pomohou do budoucna i výukové programy do škol, aby se riziko spojené s léky a drogami dostalo včas do povědomí.