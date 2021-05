Otrokyně na bankovce? Podle mluvčí Bílého domu je důležité, aby peníze reflektovaly dějiny

WASHINGTON/PRAHA Americké kulturní války se vracejí ke kapitole dvacetidolarové bankovky. Spor je o to, zda na platidle nově zobrazit někdejší otrokyni, bojovnici za práva černochů a žen Harriet Tubmanovou.

Z dvacetidolarové bankovky možná zmizí hlava amerického prezidenta Andrewa Jacksona. Nahrazen by mohl být černošskou aktivistkou Harriet Tubmanovou, která bojovala proti otroctví a prosazovala volební právo pro ženy. „Je důležité, aby naše peníze reflektovaly dějiny a diverzitu naší země,“ uvedla k tomu mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.



Iniciativa má ovšem řadu kritiků – a to jak z řad konzervativců, tak liberálů. Zatímco prvně jmenovaným vadí démonizace „otrokáře“ Jacksona a ideologický aktivismus jako takový, těm druhým se nepozdává především forma.

„Nejedná se o pokrok,“ píše ve svém titulku týdeník Time. Podle autorky článku Brittney Cooperové je podobná asociace černošské otrokyně s „bílým“ kapitalismem naopak nejvyšší formou neúcty k Tubmanové.

„Když si představím, jak její tvář jde z ruky do ruky lidí, kteří směňují peníze za zboží a služby, evokuje mi to nepříjemné scény otroků předávaných coby platba za bílé dluhy či výměnou za cokoli, co bílí otrokáři chtěli,“ píše Cooperová, sama vlivná černošská aktivistka, intelektuálka a spisovatelka, která přednáší na Rutgersově univerzitě ve státě New Jersey.

S myšlenkou umístit Tubmanovou na dvacetidolarovou bankovku přišla poprvé administrativa prezidenta Baracka Obamy. Nové platidlo mělo být odhaleno v roce 2020, kdy Amerika oslavila sto let od zavedení volebního práva žen.

Následný prezident Donald Trump však již jako kandidát signalizoval nesouhlas se zamýšleným krokem. Vyjádřil se v tom smyslu, že Tubmanová sice byla „fantastická“, ovšem pokud by na bankovce nahradila Jacksona, šlo by pouze o ukázku „ryzí politické korektnosti“. Následně navrhl – podobně jako někdejší černošský kandidát na prezidenta Ben Carson –, aby Tubmanová byla umístěna na jinou, například dvoudolarovou bankovku.

Poté, co se Trump stal prezidentem, kulturní „válku“ přehlušily praktické obtíže. Ministerstvo financí pod vedením Stevea Mnuchina označilo za svou prioritu lepší ochranu stávajících bankovek a vydávání nových naplánovalo nejdřív na rok 2028. Rozhodnutí o tom, kdo na dvacetidolarovce bude, tak de facto přenechalo příští administrativě.

Poslední návrh bankovky, který má k dispozici deník The New York Times, má Harriet Tubmanovou na líci bankovky, na rubu pak sochu prezidenta Jacksona. Ta stávající má Jacksona vpředu, vzadu Bílý dům.



Andrew Jackson se proslavil coby válečný hrdina. V roce 1815 na hlavu porazil Brity v bitvě u New Orleans. Titul zachránce národa mu později dobře posloužil během prezidentské kandidatury v roce 1828.

Považoval se za demokrata – což mělo zkraje devatenáctého století populistický podtón – a založil proto Demokratickou stranu, jež se k němu však již nyní zřídka hlásí. Důvodem je především jeho ostrý postup proti indiánskému a černošskému obyvatelstvu, stejně jako vlastnictví otroků.

Tubmanová před americkou občanskou válkou naopak pomáhala uprchlým otrokům, některé útěky prostřednictvím slavné „podzemní železnice“ sama organizovala. Za války působila coby průzkumnice a špionka unionistické strany – takzvaného Severu.

Po zrušení otroctví prosazovala volební právo žen, jeho zavedení už se však nedočkala. Zemřela v roce 1913.