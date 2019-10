VIDEO: ‚Ovide, zastav je!‘ Vojáci žádali narkobarona Guzmána, aby odvolal své jednotky

MEXICO CITY/ PRAHA Uběhlo 14 dní od nepodařeného zatčení mladého narkobarona Ovidia Guzmána a mexická vláda se stále snaží vysvětlit, proč selhala. Na poslední tiskové konferenci ministři ukázali záběry ze zásahu, kde je slyšet, jak vojáci Guzmána žádají, aby odvolal své jednotky.

Vypadalo to nadějně. Ve čtvrtek 17. října přesně ve 14 hodin dostala mexická policie informaci, že syn notoricky známého narkobarona Joaquína „El Chapo“ Guzmána se nachází na jednom z pozemků ve městě Culiacán na severozápadě Mexika. Do půl hodiny policejní a armádní jednotky obklíčily dům a kolem třetí hodiny odpoledne byl Ovidio Guzmán zatčen. Pak ale začalo pozdvižení.



Bezprostředně poté totiž dům obklíčila skupina ozbrojenců z Guzmánova klanu, která disponovala „větší palebnou silou“, než zasahující bezpečnostní složky. Nakonec musel být mladík po několika hodinách propuštěn. Podle mexického ministra veřejné bezpečnosti Alfonsa Duraza byla důvodem Ovidiova propuštění obava o lidské životy.

Od té doby se mexická vláda snaží vysvětlit, proč nebyla schopná zatčeného lídra klanu udržet za mřížemi. Ve středu pak ministerstvo vnitra svolalo velkou tiskovou konferenci, na které zástupci úřadů ukázali snímky ze zadržení i z následných přestřelek, které ve městě probíhaly.

Na záběrech je vidět, jak bezpečnostní složky poklidně mladíka zadržely, nepoužívaly sílu, jen vyhrožovaly zbraněmi. Kolem příslušníků armádních jednotek neustále chodí ženy a naříkají a vojáci je vyzývají, aby byly v klidu.

Přibližně 15 minut po zadržení Ovidia Guzmána je slyšet střelba z okolí a armádní jednotky si uvědomují, že jsou v patové situaci. Vojáci nakonec na záběrech požádají Guzmána, aby zavolal svým lidem a požádal je, aby přestali střílet.

„Hej, Ovide, zastav je,“ říká na záběrech jeden z vojáků a mladý narkobaron do telefonu se zbraní u hlavy říká: „Nechci, aby proběhl masakr. Já se vzdal, tak to zastav.“ V ten moment hovořil se svým bratrem Archivaldem Ivánem Guzmánem, jenž v danou chvíli vedl zásah ozbrojených jednotek klanu.

Úprk obyvatel

Maskovaní ozbrojenci v ulicích města mezitím pálili z velkorážných zbraní a výpadovky blokovali zapálenými auty. Archivaldo Iván ale žádosti svého bratra nevyhověl a namísto toho vyhrožoval členům armády, že je zabije a stejně tak i jejich rodiny.

Netrvalo dlouho a klan měl kontrolu nad celým okolím. Další videa, která vláda zveřejnila, ukazovaly desítky ozbrojených mužů se zbraněmi v rukou, střílející rotační kulomety i prchající obyvatele města. „Ohrožovali civilisty,“ argumentoval na tiskové konferenci mexický ministr obrany Luis Cresencio Sandoval.

Zbytečné krveprolití

„Bezpečnostní složky byly v situaci kdo s koho. Způsobily by značné krveprolití, kdyby v akci pokračovaly,“ uvedl podle deníku The Washington Post ministr vnitra Alfonso Durazo, jenž se snažil celou akci prezentovat jako částečný úspěch. „Nepovedená taktická příprava ústupu (z místa zatčení) by neměla zastřít celou akci,“ dodal.

Bezpečnostní analytici však vidí situaci odlišně. Armáda pro zásah použila velice malé zdroje, neměla vrtulníky a byla využitá jen hrstka z 3200 příslušníků armády, které má administrativa v regionu. „Je neuvěřitelné, že selhali a ani neukázali schopnosti mexické vlády,“ uvedl pro americký list odborník na bezpečnostní otázky Ricardo Marquez.

Ovidio Guzman při zatčení.

Ovidia Guzmána v roce 2018 washingtonský soud v nepřítomnosti obžaloval z pašování kokainu, metamfetaminu a marihuany.

Bývalého šéfa kartelu Joaquína Guzmána letos v létě soud ve Spojených státech poslal na doživotí do vězení. V jednom z největších drogových procesů v historii USA byl shledán vinným ve všech deseti bodech obžaloby, mimo jiné z pašování kokainu, heroinu či marihuany v řádech tun nebo z plánování několika vražd.