Sotva odjel čínský ministr, v prezidentském areálu v Čadu stříleli ozbrojenci

„Nejde o nic vážného, nepanikařte, situace je pod kontrolou,“ napsal na internetu bez bližších podrobností také čadský ministr pro infrastrukturu Aziz Mahamat Saleh.

Ke střelbě došlo ve 20:45 středoevropského času a přístupové cesty k paláci byly podle agentury AFP posléze uzavřeny.

Incident v Ndjameně se odehrál jen několik hodin po návštěvě čínského ministra zahraničí Wanga I. Ten se v Čadu sešel s několika vládními představiteli, včetně prezidenta země Mahamata Idrisse Débyho.

Do funkce prezidenta Débyho dosadila vojenská junta, která se ujala moci v dubnu 2021 po smrti jeho otce Idrisse Débyho. Ten zemi vládl 30 let. Armáda tehdy slíbila vypsání prezidentských voleb za 18 měsíců, pak ale přechodné období prodloužila až do roku 2024. To vyvolalo v zemi sérii protestů.

Výsledky parlamentních voleb z loňského 29. prosince se čekají tento měsíc. Na konci listopadu Čad oznámil, že končí vojenskou spolupráci s Francií, která trvala 60 let od konce francouzské nadvlády nad touto zemí.