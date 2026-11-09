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Masový vrah z Krakova zemřel, oznámila policie. V nemocnici podlehl zraněním

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  7:38
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Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších 15 zranil, v pondělí ráno v nemocnici zemřel, informuje na síti X polská policie. Podle stanice TVN 24 informaci potvrdil Krzysztof Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakovem.

„Sdělujeme, že pachatel těchto tragických událostí dnes brzy ráno zemřel v nemocnici,“ oznámila polská policie.

„Pachatel útoku zemřel v 04:30 v jedné z krakovských nemocnic,“ uvedl Klenczar. „Jeho stav byl od počátku extrémně vážný a označovaný jako kritický. Navzdory zlu, které spáchal, bylo vynaloženo úsilí na záchraně jeho života,“ dodal vojvoda. Útočník podle jeho informací podstoupil nejméně tři operace.

Po incidentu bylo v šesti krakovských nemocnicích hospitalizováno 15 zraněných. „Čtrnáct z nich je ve stabilizovaném stavu, zatímco policista, který se přímo podílel na zadržení pachatele, zůstává ve vážném stavu,“ řekl Klenczar.

Útočník, kterým byl podle polských médií čtyřiadvacetiletý Polák, v sobotu vjel autem na hlavní krakovské náměstí Rynek Glówny, kde začal střílet do lidí. Poté z místa ujel, ale dvojice policistů ho dopadla, když narazil do jiného auta. Při přestřelce ho pak postřelili a sami skončili zranění v nemocnici.

Policie se domnívá, že útočník jednal sám, a vyloučila zprávy o tom, že by se pátralo po případném komplicovi. Důvody, které muže k útoku vedly, jsou předmětem vyšetřování.

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