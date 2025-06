lyst Tereza Lysá Autor:

19:09

Sedmnáctiletý chlapec Aryan Asari byl do nedávna nadšený fanoušek letadel, který je ve vzduchu vždy rád pozoroval a natáčel. Dnes se bojí na nebe jen podívat. Na mobil se mu podařilo zaznamenat pád boeingu společnosti Air India, který se krátce po startu zřítil do obydlené čtvrti ve městě Ahmadábád s 242 lidmi na palubě. Pro chlapce to byl traumatický zážitek.