Pád letadla v Kazachstánu: Ukrajina a experti viní ruskou protivzdušnou obranu

Letadlo ázerbájdžánských aerolinek typu Embraer 190, které odstartovalo z ázerbájdžánského Baku a mířilo do Grozného na jihu Ruska, havarovalo poblíž kazachstánského města Aktau na západě země, a to poté, co došlo k nečekanému odklonu letu. Podle úřadů zemřelo 38 lidí, přeživších s různými stupni zranění je 29. Na palubě bylo podle údajů aerolinek AZAL 62 pasažérů a pět členů posádky.

Ukrajinské ministerstvo národní bezpečnosti a letečtí experti, kteří prověřili dostupné záběry a analyzovali poškození letadla, nyní podle deníku Wall Street Journal vyjádřili přesvědčení, že letadlo bylo zasaženo ruským raketovým systémem protivzdušné obrany.

Vedoucí Centra pro boj s dezinformacemi při Radě národní bezpečnosti a obrany Andrij Kovalenko na sociální síti X uvedl, že letadlo bylo poškozeno během letu nad oblastí, kde se v posledních týdnech intenzivně střetává ruská protivzdušná obrana s ukrajinskými drony. Kovalenko uvedl, že ruské orgány měly uzavřít vzdušný prostor nad Grozným, což však neudělaly.

Možnost raketového útoku připustil i Matt Borie, hlavní zpravodajský důstojník společnosti Osprey Flight Solutions, která se specializuje na analýzu leteckých nehod. Podle něj záběry perforace v ocasní části odpovídají právě zásahu raketového systému. Podle Borieho by však pro potvrzení této verze bylo potřeba více informací.

Ázerbájdžánské úřady i Kazachstán, kde došlo k havárii, zahájily vlastní vyšetřování. Zástupci aerolinií zpočátku naznačili, že možnou příčinou havárie mohla být srážka letadla s hejnem ptáků. Prezident Ázerbájdžánu pak uvedl, že letadlo změnilo svůj kurz kvůli špatným povětrnostním podmínkám, což mohlo ovlivnit jeho stabilitu. Tyto spekulace však narážejí na reakce expertů. Rozhodující budou záznamy z černých skříněk, které vyšetřovatelé nalezli v troskách letadla.

Ruská obrana a civilní lety

V posledních měsících se stále častěji objevují obavy, že ruské protiletadlové systémy mohou představovat riziko i pro civilní leteckou dopravu. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že v noci na 25. prosince bylo sestřeleno 59 ukrajinských bezpilotních letadel, přičemž většina z nich byla zasažena v oblastech sousedících s Ukrajinou.

Ruské ozbrojené síly používají proti těmto dronům systém SA-22, který je vybaven raketami země-vzduch a 30mm kanónovou municí. Tento systém je navržen tak, aby dokázal zasáhnout i letadla v cestovní výšce, což znamená, že může teoreticky ohrozit i komerční lety, pokud by se z jakéhokoliv důvodu dostaly do vojenských oblastí. Experti se domnívají, že právě tento systém je zodpovědný i za nehodu letadla ázerbájdžánských aerolinií.

Odborníci již v minulosti varovali před zvýšeným rizikem v oblastech, kde se pohybují vojenské síly. Některé letecké společnosti dokonce oznámily, že dočasně pozastavily lety do některých ruských měst, včetně Grozného nebo Machačkaly.

Moskva zatím výroky ukrajinských představitelů nekomentovala. Pokud vyšetřování potvrdí, že havárii způsobila ruská protiletadlová palba, může to vést k dalším mezinárodním tlakům na Rusko a ke zpřísnění mezinárodních pravidel pro letecký provoz v oblastech konfliktů.