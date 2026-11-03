Stroj letěl z texaského Austinu na Bahamy. Podle amerického Národního úřadu pro bezpečnost dopravy posádka během letu hlásila námrazu a turbulence. Vnější teplota byla podle hlášení z kokpitu minus 47 stupňů Celsia.
Právě počasí je nyní jednou z hlavních vyšetřovacích stop. V oblasti se vyskytovaly bouřky a letoun jimi několik minut před prudkým sestupem proletěl. Zatím ale není jasné, jestli bylo právě nepříznivé počasí rozhodující.
Námraza na letounu zvyšuje jeho hmotnost a odpor vzduchu, zároveň může snižovat vztlak a výkon. Podle úřadu pak může být pro posádku obtížnější udržet správnou rychlost i letovou dráhu. Letadla sice mají protinámrazové systémy, ty ale nemusí za všech okolností stačit.
Vyšetřovatelé se zabývají také možností, že se letoun začal rozpadat ještě ve vzduchu. „Máme určité důkazy, že k rozpadu letadla došlo ještě před dopadem. Stále se to snažíme ověřit,“ uvedl člen úřadu Tom Chapman. Části stroje mohou podle něj najít i v určité vzdálenosti od místa nárazu.
Otázkou je, zda byl v kokpitu i hlasový záznamník, který by tam podle záznamů údržby měl být. Letecká analytička Mary Schiavoová pro CNN upozornila také na možnost, že letový zapisovač mohl být zničen při explozi po nárazu.
Podnikatel, jeho žena a dvě malé děti
Mezi oběťmi byla rodina s dvěma malými dětmi. Adam Robinson byl technologický podnikatel, který založil společnost Retention.com a podílel se také na vzniku marketingové platformy Robly. V minulosti pracoval pro finanční společnosti Lehman Brothers a Barclays. S manželkou Helen žili v texaském Austinu a coloradském Aspenu.
Sharpová působila v oblasti public relations. S Robinsonem se seznámila v Argentině, kde tehdy žila. Na palubě byli se svou čtyřletou dcerou Emmou a dvouletým synem Charliem.
„Helen a Adam byli milostným příběhem, který tu bude navždy. Jejich vřelost, štědrost a dar přimět lidi, aby se cítili vítaní, zasáhly mnoho životů,“ uvedl v rodinném prohlášení Adamův bratr Anthony Robinson. Rodina oba popsala jako příkladné rodiče. Podle vyjádření blízkých Helen milovala cestování a umění.
S rodinou cestovala také chůva Anita Maria Cetinaová, která se starala o Emmu a Charlieho. Podle příbuzných byla součástí rodiny. „Dětem se věnovala s něhou a oddaností,“ uvedli.
Dalšími cestujícími byli Rachael Reedová a Charmi Fehr. Jejich přesný vztah k Robinsonovým není z dostupných informací jasný. Společné rodinné prohlášení je však popisuje jako ženy plné radosti a touhy po dobrodružství, které své blízké hluboce milovaly.
Mladá pilotka měla nalétáno přes tisíc hodin
Mezi oběťmi byla také dvacetiletá druhá pilotka Nathalia Gadelha Filgueirasová, floridská rodačka z brazilské rodiny. Pilotní průkaz získala už v sedmnácti letech, tedy ještě předtím, než měla řidičák.
Vystudovala leteckou školu American Flyers a podle své rodiny měla nalétáno více než 1 300 hodin. K létání se dostala už během střední školy. Jejím snem bylo stát se pilotkou dopravního letadla nebo létat se soukromými tryskáči.
„Měla ráda tu svobodu. Vidět svět z výšky je něco úplně jiného,“ řekla její matka Camila Corteletiová. Také zdůraznila, že její dcera byla druhou pilotkou a v průběhu letu nerozhodovala. Druhým členem posádky byl kapitán Jeffery Gregory.
Vyšetřující úřad chce předběžnou zprávu o nehodě zveřejnit do 30 dnů. Vyšetřování, které má určit pravděpodobnou příčinu havárie, však může zabrat jeden až dva roky.