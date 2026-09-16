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V Los Angeles spadl vrtulník NBC. Natáčel nehodu autobusu, tři lidé zemřeli

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  7:07aktualizováno  7:18
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Pád vrtulníku v Los Angeles si vyžádal tři mrtvé, jeden člověk skončil v nemocnici, sdělil místní hasičský sbor. Helikoptéra patřila místní pobočce stanice NBC a na místě informovala o nehodě autobusu.

Colleen Williamsová, moderátorka NBC4 Los Angeles, během živého vysílání potvrdila, že vrtulník stanice havaroval těsně před 19. hodině místního času.

„Věnujeme tomu pár minut, abychom si to uvědomili a zpracovali,“ řekla s hlasem chvějícím se dojetím. O chvíli později bylo vysílání náhle přerušeno.

Vyšetřovatelé na místě nehody poté, co se poblíž místa srážky autobusu v Los Angeles zřítil vrtulník. (15. září 2026)
Starostka Los Angeles Karen Bass hovoří během tiskové konference na místě nehody po havárii vrtulníku. (15. září 2026)
Vrtulník havaroval v blízkosti místa smrtelné autobusové nehody v Los Angeles. (15. září 2026)
Vyšetřovatelé na místě nehody poté, co se poblíž místa srážky autobusu v Los Angeles, zřítil vrtulník. (15. září
9 fotografií

„Věděli jsme, že jde o zpravodajský vrtulník. Věděli jsme, že jsme ztratili spojení s našimi lidmi v terénu, a právě se nám to potvrdilo,“ uvedla dále Williamsová.

Vrtulník se podle hasičů zřítil mezi dvě komerční budovy ve čtvrti Chatsworth. Při nehodě vznikl požár, který poškodil čtyři vozidla a dva kontejnery. Místní pobočka stanice NBC potvrdila, že se jednalo o zpravodajský vrtulník, který provozovala společnost Angel City Air.

V době havárie na místě několik televizních stanic z vrtulníků informovalo o tragické srážce autobusu veřejné dopravy s vozem SUV, při níž zahynuli dva lidé a dalších šest osob utrpělo zranění.

Starostka Los Angeles Karen Bassová vyjádřila hluboký zármutek nad nehodou a kondolovala pozůstalým.

Policejní oddělení v Los Angeles na síti X uvedlo, že zatím není známo, kolik osob bylo na palubě. Havárii vyšetřuje Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB).

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