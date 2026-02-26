Afghánistán udeřil proti pákistánské armádě. Zabili jsme 40 vojáků, tvrdí Tálibán

Autor: ,
  22:16
Afghánistán ve čtvrtek v odvetě za nedávné pákistánské nálety zahájil údery na pozice pákistánské armády podél společných hranic. Uvedl to mluvčí vlády hnutí Tálibán. Afghánistán tvrdí, že jeho armáda obsadila 17 pohraničních stanovišť pákistánské armády a zabila 40 vojáků. Tuto informaci ale Pákistán popřel a tvrdí, že způsobil „těžké ztráty“ afghánským silám.
Obyvatelé se shromažďují na místě po pákistánských leteckých úderech v okrese...

Obyvatelé se shromažďují na místě po pákistánských leteckých úderech v okrese Bihsud v provincii Nangarhár v Afghánistánu. (22. února 2026) | foto: StringerReuters

Obyvatelé se shromažďují na místě po pákistánských leteckých úderech v okrese...
Lidé se v okrese Behsud v provincii Nangarhar v Afghánistánu účastní pohřbu...
Obyvatelé se shromažďují na místě po pákistánských leteckých úderech v okrese...
Lidé se v okrese Behsud v provincii Nangarhar v Afghánistánu účastní pohřbu...
15 fotografií

„V reakci na opakované provokace a narušování ze strany pákistánské armády byly zahájeny rozsáhlé ofenzivní operace proti pákistánským vojenským pozicím a zařízením podél Durandovy linie,“ napsal na síti X mluvčí afghánské vlády Zabíhulláh Mudžáhid.

Mluvčí pákistánského premiéra Mušarraf Alí Zaidí popřel, že by byl některý z pákistánských vojáků zabit, stejně jako to, že by afghánské síly obsadily nebo poškodily některé z pákistánských pohraničních stanovišť.

Podle něj naopak pákistánské síly způsobily „těžké ztráty“ protivníkovi v reakci na nevyprovokovaný útok afghánského tálibánského režimu.

„Pákistán přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistil svou územní celistvost a bezpečí svých obyvatel,“ napsalo pákistánské ministerstvo informací na síti X. Tvrzení ani jedné ze stran není možné nezávisle ověřit.

Pákistánská armáda v neděli provedla útoky podél hranic s Afghánistánem v provinciích Nangarhár a Paktíja a informovala, že zabila nejméně 70 ozbrojenců, proti nimž měla být tato operace namířená. Afghánistán toto tvrzení odmítl a uvedl, že zemřely desítky civilistů, včetně žen a dětí.

Hranice mezi Pákistánem a Afghánistánem, známá jako Durandova linie, měří 2611 kilometrů. Afghánistán ji nikdy neuznal.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.