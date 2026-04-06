Pákistán předložil USA a Íránu dohodu o příměří. Otevřela by hned Hormuz

  9:25aktualizováno  9:35
Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu klíčového pro dopravu ropy, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. Plán na ukončení bojů by mohl vstoupit v platnost ještě dnes. Írán plán údajně zkoumá.
Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu), je částečně zablokovaný (do Číny a Indie irácké tankery v omezeném počtu plují). | foto: Shutterstock

Strategicky klíčová vodní cesta mezi Perským a Ománským zálivem, dlouhá 150 km...
Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...
Náčelník pákistánských ozbrojených sil Asim Munír byl po celou noc ve spojení s americkým viceprezidentem J. D. Vancem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím, uvádí agentura Reuters.

„Všechny prvky je třeba dohodnout ještě dnes,“ cituje Reuters svůj zdroj, podle něhož počáteční dohoda bude mít formu memoranda o porozumění. Reuters též uvádí, že Teherán obdržel pákistánský návrh a zkoumá jej.

Podle návrhu by příměří vstoupilo v platnost okamžitě, čímž by se znovu otevřel Hormuzský průliv. Na dokončení finální dohody by bylo vyhrazeno 15–20 dní. Toto ujednání, které nese předběžný název Islámábádská dohoda, by zahrnovalo regionální rámec pro Hormuzský průliv a závěrečné osobní jednání v pákistánské metropoli.

Dohoda by měla údajně zahrnovat závazek Íránu, že nebude usilovat o jaderné zbraně výměnou za zmírnění sankcí a uvolnění zmrazených aktiv. Teherán opakovaně požaduje záruky, že nebude terčem další agrese.

O možném 45denním příměří, o němž jednají USA, Írán a Pákistán, jako první informoval portál Axios. Podle něj jde o součást dvoufázové dohody, která by mohla vést k ukončení války. Axios nicméně dodal, že podle zdrojů jsou šance na dosažení alespoň částečné dohody v příštích 48 hodinách mizivé. Jde tak o poslední zoufalý pokus zabránit další eskalaci konfliktu.

Zpráva přichází v době vyhrocených výhrůžek amerického prezidenta Donalda Trumpa, který požaduje otevření klíčové námořní tepny blokované Íránem, což se výrazně promítá do cen pohonných hmot. Trump Íránu ostře pohrozil, že pokud Hormuzský průliv neotevře, spustí rozsáhlou vojenskou akci.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

