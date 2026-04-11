Íránská delegace dorazila do pákistánského hlavního města v pátek večer SELČ, zdůraznila však, že jednání zahájí pouze tehdy, pokud Washington přijme Teheránem stanovené „předběžné podmínky“.
ílem jednání zástupců Washingtonu a Teheránu je ukončit šest týdnů trvající válku USA a Izraele s Íránem, která si vyžádala tisíce obětí po celém Blízkém východě, narušila dodávky ropy, podnítila inflaci a zpomalila globální ekonomiku, poznamenal Reuters. Příměří, které nyní mezi stranami platí, zprostředkoval právě Pákistán.
Vance a jeho tým vyjednavačů, ve kterém je také zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner, v pátek odletěli z USA do Pákistánu. Před odletem viceprezident novinářům řekl, že se těší na jednání, ke kterému USA přistupují s optimismem, ale zároveň varoval Írán, aby si s Amerikou „nezahrával“.
Součástí íránské delegace je řada vysoce postavených představitelů, včetně předsedy parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa či ministra zahraničí Abbáse Arakčího.
Ghálíbáf po nočním příletu íránské delegace do Pákistánu podle médií prohlásil, že Íránci mají dobré úmysly, ale po předchozích zkušenostech americké straně nedůvěřují. „Naše zkušenosti s vyjednáváním s Američany se vždy setkaly s neúspěchem a porušením slibů,“ citoval Ghálíbáfa server BBC News.
Pro Írán je mimo jiné zásadní konec zatím stále pokračujících izraelských útoků na cíle spojené s hnutím Hizballáh v Libanonu. Libanonská prezidentská kancelář v pátek pozdě večer oznámila, že mírové rozhovory mezi Libanonem a Izraelem o příměří v bojích mezi izraelskou armádou a Hizballáhem se příští týden uskuteční v USA.
Spojené státy po Teheránu žádají nejen konec jeho jaderného a balistického programu, ale i úplné a bezpodmínečné znovuotevření Hormuzského průlivu, který je stěžejní trasou pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. Teherán naopak trvá na svrchované kontrole průlivu, zrušení protiíránských sankcí či zachování práva na obohacování uranu.
Pákistán je hlavním zprostředkovatelem dvoutýdenního klidu zbraní, na kterém se Teherán a Washington shodly v noci na středu. Spojené státy předtím ve spojenectví s Izraelem zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku.
Libanon a Izrael zahájí v USA jednání o příměří
Příští týden se zároveň ve Washingtonu uskuteční jednání mezi Libanonem a Izraelem o příměří ve válce mezi Izraelem a hnutím Hizballáh a o zahájení mírových jednání mezi oběma sousedními zeměmi, uvedla libanonská prezidentská kancelář.
V pátek večer se uskutečnil telefonát mezi libanonským a izraelským velvyslancem ve Washingtonu a americkým velvyslancem v Libanonu, který se v té době nacházel ve Spojených státech, uvádí se v prohlášení. Strany se při hovoru dohodly, že první schůzka se uskuteční příští úterý na americkém ministerstvu zahraničí.
Izraelský velvyslanec v USA upřesnil, že Izrael odmítl jednat o příměří s Hizballáhem. Souhlasil ale, že v úterý zahájí formální mírová jednání s libanonskou vládou.
Cílem jednání bude projednat vyhlášení příměří a stanovení termínu zahájení mírových jednání mezi Libanonem a Izraelem pod záštitou Spojených států.
Libanonský prezident Joseph Aún opakovaně vyjádřil ochotu k přímým rozhovorům s Izraelem od doby, kdy Hizballáh 2. března vtáhl Libanon do války na Blízkém východě raketovými útoky na Izrael, kterými se rozhodl podpořit svého spojence - Írán. To vyvolalo masivní izraelské údery a pozemní invazi.
Poté, co bylo tento týden oznámeno příměří mezi USA a Íránem se Washington a Teherán neshodují na tom, zda se vztahuje i na Libanon. Izrael pokračuje v intenzivních útocích na tuto zemi a Hizballáh na ně reaguje vlastními útoky.
Podle libanonských úřadů v zemi od 2. března, kdy začala současná válka mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, zahynulo více než 1950 lidí. Zraněných je 6303.