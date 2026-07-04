Autobus byl přeplněný a jel nepřiměřenou rychlostí, uvedla agentura AP. Vůz mířil z provinčního hlavního města Kvéty do pákistánské metropole Islámábádu, když se zřítil do rokle v Dhana Saru v odlehlé oblasti nedaleko hranice mezi provinciemi Balúčistán a Chajbar Pachtunchvá.
Podle mluvčího balúčistánské vlády Šahída Rinda byli v autobuse nejen jeho původní cestující, ale také pasažéři z jiného autobusu, který se cestou porouchal. Proto bylo vozidlo značně přetížené.
Dopravní nehody jsou v Pákistánu poměrně běžné kvůli špatnému stavu silnic, nedostatečnému prosazování dopravních předpisů a riskantnímu řízení, zejména v horských oblastech.