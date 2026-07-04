Přetížený autobus se v Pákistánu zřítil v rychlosti do rokle. Mrtvých jsou desítky

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  19:49aktualizováno  19:49
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Nejméně 40 lidí zahynulo a dalších osm utrpělo zranění při nehodě autobusu, který se v pátek v Balúčistánu na jihozápadě Pákistánu zřítil do strže. Uvedly to místní úřady.

Autobus byl přeplněný a jel nepřiměřenou rychlostí, uvedla agentura AP. Vůz mířil z provinčního hlavního města Kvéty do pákistánské metropole Islámábádu, když se zřítil do rokle v Dhana Saru v odlehlé oblasti nedaleko hranice mezi provinciemi Balúčistán a Chajbar Pachtunchvá.

Záchranáři a vojáci zasahují na místě nehody autobusu, který se zřítil do rokle u obce Dana Sar na jihozápadě Pákistánu. (3. července 2026)
Nejméně 40 lidí zahynulo a dalších osm utrpělo zranění při nehodě autobusu, který se Balúčistánu na jihozápadě Pákistánu zřítil do strže. (3. července 2026)
Nejméně 40 lidí zahynulo a dalších osm utrpělo zranění při nehodě autobusu, který se Balúčistánu na jihozápadě Pákistánu zřítil do strže. (3. července 2026)
Nejméně 40 lidí zahynulo a dalších osm utrpělo zranění při nehodě autobusu, který se Balúčistánu na jihozápadě Pákistánu zřítil do strže. (3. července 2026)
7 fotografií

Podle mluvčího balúčistánské vlády Šahída Rinda byli v autobuse nejen jeho původní cestující, ale také pasažéři z jiného autobusu, který se cestou porouchal. Proto bylo vozidlo značně přetížené.

Dopravní nehody jsou v Pákistánu poměrně běžné kvůli špatnému stavu silnic, nedostatečnému prosazování dopravních předpisů a riskantnímu řízení, zejména v horských oblastech.

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