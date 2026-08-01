Slavný horolezec zahynul spolu s celou expedicí v Pákistánu

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  16:17aktualizováno  16:17
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Slavný horolezec Nirmal Purja. (28. května 2019)

Slavný horolezec Nirmal Purja. (28. května 2019) | foto: Reuters

Slavný horolezec Nirmal Purja. (28. května 2019)
Hora Broad Peak. (9. června 2019)
Broad Peak
Slavný horolezec Nirmal Purja. (28. května 2019)
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Čtvrteční pád laviny na pákistánské hoře Broad Peak zabil všech deset členů horolezecké expedice, kterou vedl známý sportovec Nirmal Purja. Na sociálních sítích to oznámila jeho společnost Elite Exped. V pátek se ještě šest z deseti členů výstupu na 12. nejvyšší horu světa pohřešovalo a záchranáři po nich pátrali.

Firma dnes uvedla, že může potvrdit, že Purja přišel tragicky o život kvůli lavině na hoře Broad Peak. „Dostali jsme potvrzení, že bohužel nepřežili ani další členové expedice,“ uvedla společnost. Podle agentury Reuters v expedici byli občané Pákistánu, Nepálu, Ománu, Číny a USA.

Purja byl v horolezeckém světě velmi známý, profesionálně se mu začal věnovat po službě v britské armádě. V roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů.

Jeho rekord překonali v roce 2023 norská alpinistka Kristin Harilaová a její nepálský šerpa, kteří tyto přes 8000 metrů vysoké hory dobyli za 92 dní. O Purjově výkonu vznikl dokumentární film 14 Peaks: Nothing is Impossible (14 vrcholů: Nic není nemožné).

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Slavný horolezec zahynul spolu s celou expedicí v Pákistánu

Slavný horolezec Nirmal Purja. (28. května 2019)

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