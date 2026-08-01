Firma dnes uvedla, že může potvrdit, že Purja přišel tragicky o život kvůli lavině na hoře Broad Peak. „Dostali jsme potvrzení, že bohužel nepřežili ani další členové expedice,“ uvedla společnost. Podle agentury Reuters v expedici byli občané Pákistánu, Nepálu, Ománu, Číny a USA.
Purja byl v horolezeckém světě velmi známý, profesionálně se mu začal věnovat po službě v britské armádě. V roce 2019 zdolal během 189 dnů 14 nejvyšších vrcholů světa, čímž vytvořil rekord nejrychlejších výstupů.
Jeho rekord překonali v roce 2023 norská alpinistka Kristin Harilaová a její nepálský šerpa, kteří tyto přes 8000 metrů vysoké hory dobyli za 92 dní. O Purjově výkonu vznikl dokumentární film 14 Peaks: Nothing is Impossible (14 vrcholů: Nic není nemožné).