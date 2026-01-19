Požár zničil nákupní centrum v Pákistánu. Jsou nejméně dvě desítky mrtvých

Původní bilance byla 15 mrtvých. Vláda provincie Sindh, kde Karáčí leží, už podle agentury AP slíbila vyplatit každé rodině obětí odškodné deset milionů rupií (přes 746 tisíc Kč).
Požár, který zničil rozlehlé vícepodlažní centrum Gul Plaza v obchodní čtvrti města, vypukl už v sobotu pozdě večer. V neděli hasiči po celodenním boji s ohněm začali místo chladit a odklízet trosky. Panují přitom obavy, že v ruinách budou nacházet další těla.
Kvůli špatné vzduchotechnice v budově, v níž se nacházelo přes 1 200 obchodů, se nákupní centrum podle hasičů zaplnilo hustým kouřem, což záchranářům ztěžovalo práci a zpomalilo přístup k uvězněným lidem.
„Přiznávám, že došlo k pochybení. Nemohu říci, čí je to vina. Budeme to vyšetřovat a budou padat hlavy. Zdá se, že příčinou byl jistič,“ řekl v neděli novinářům na místě neštěstí policejní ředitel provincie Sindh.
Dodal, že vzhledem k rozložení centra a přítomnosti hořlavých materiálů, jako jsou koberce a deky, oheň v některých místech stále doutná. Požár podle záchranářů vypukl v přízemí, rychle se rozšířil do horních pater a zachvátil téměř celou budovu.
Celé části budovy byly v neděli večer zhroucené, na ulici zůstaly rozházené trosky, včetně klimatizačních jednotek a vývěsních štítů. Záchranáři varovali, že i zbývající konstrukce je nestabilní a může se rovněž zřítit.
Přístav Karáčí je metropolí provincie Sindh. Podobné incidenty tam jsou poměrně běžné. Na konci loňského listopadu při požáru v jiném nákupním centru ve výškové budově zemřelo deset lidí. Loni v dubnu požár zasáhl a zničil místní textilní továrnu, při boji s ohněm zemřeli čtyři hasiči. V srpnu 2021 zahynulo nejméně deset lidí při požáru v tamní chemické továrně.
Nejhorší průmyslový požár v zemi připravil v roce 2012 v karáčské textilní továrně o život 260 lidí. Urbanisté a inženýři loni uvedli, že asi 90 procent staveb v Karáčí, ať už obytných, obchodních či průmyslových, nemá protipožární systémy.