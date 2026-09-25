Afghánské ministerstvo obrany popřelo, že by jeho síly utrpěly jakékoli ztráty. V příspěvku na síti X naopak napsalo, že afghánské síly ve čtvrtek zničily pákistánské vojenské stanoviště, což naopak popírá Islámábád.
Mezi oběma zeměmi v posledních dnech znovu vzrostlo napětí po zhruba třech měsících relativního klidu. Rozbuškou se stal zejména útok z minulého týdne na policejní areál na severozápadě Pákistánu, při němž přišlo o život nejméně 24 lidí.
Podle bezpečnostních zdrojů Reuters Pákistán nejnovější „odvetnou akci“ podnikl v reakci na pokus o průnik na pákistánské území a „spáchání agrese“. Zdroje uvedly, že v pohraniční oblasti pokračují občasné přestřelky mezi Tálibánem a bezpečnostními silami, které tak zůstávají v plné pohotovosti.
Pákistánské letectvo ve čtvrtek udeřilo na deset míst v Afghánistánu, o nichž Islámábád tvrdí, že byla využívána ke startům a skladování dronů. Pákistán už v pondělí provedl letecké údery v pohraniční oblasti mezi oběma zeměmi, při nichž podle tvrzení Islámábádu zahynulo 28 ozbrojenců; Tálibán naopak tvrdí, že při úderech zahynuli čtyři civilisté.
V Pákistánu v posledních týdnech narůstá počet násilných útoků, které tamní úřady přičítají členům pákistánské odnože Tálibánu známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP). Ta sdílí ideologii s afghánským hnutím, které se k moci vrátilo v roce 2021, není s ním však propojena personálně ani organizačně a působí nezávisle na něm. Jejím cílem je svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Islámábád dlouhodobě tvrdí, že se ozbrojenci cvičí v sousedním Afghánistánu, odkud také plánují útoky na pákistánském území, a že je financuje a podporuje Indie. To ale vlády v Kábulu i v Dillí popírají.