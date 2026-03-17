Pákistán viní Afghánistán z podpory TTP, boje na hranici sílí

Pákistán v posledních letech zaznamenal narůstající vlnu ozbrojeného násilí, což vedlo k napjatým vztahům se sousedním Afghánistánem. Současné boje mezi oběma znepřátelenými zeměmi patří podle agentury AP k nejkrvavějším za poslední roky.
Otázky a odpovědi o současném konfliktu mezi Pákistánem a Afghánistánem:
Proč jsou nyní vztahy mezi oběma zeměmi tak vyhrocené?
Pákistán návrat Tálibánu k moci v sousedním Afghánistánu v roce 2021 uvítal a tehdejší premiér Imran Chán prohlásil, že Afghánci "zlomili okovy otroctví". Islámábád však brzy zjistil, že Tálibán s ním nespolupracuje tak, jak předpokládal. Pákistán dlouhodobě obviňuje afghánské úřady, že poskytují útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která mimo jiné usiluje o nezávislost jihozápadní pákistánské provincie Balúčistán. Kábul opakovaně popřel, že by militantům umožnil využívat afghánské území k útokům v Pákistánu. Afghánský Tálibán naopak tvrdí, že Pákistán na svém území ukrývá bojovníky jeho nepřítele, teroristické organizace Islámský stát, což Islámábád popírá.
Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se do konce letošního února víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.
Co vyvolalo poslední střety?
Boje se rozhořely znovu v únoru a pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif později na síti X napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Tálibánem. Pákistánské bezpečnostní zdroje před tím uvedly, že mají "nezvratné důkazy" o tom, že za nedávnou vlnou útoků na pozice pákistánské armády a policii stojí militanti v Afghánistánu. Zdroje uvedly sedm plánovaných nebo uskutečněných útoků militantů od konce roku 2024, které podle nich souvisely s Afghánistánem. Jeden z útoků, při kterém 16. února v okrese Badžaur v severozápadním Pákistánu zahynulo 11 příslušníků bezpečnostních sil a tři civilisté, provedl podle zdrojů afghánský státní příslušník. K tomuto útoku se přihlásila TTP.
Co je TTP?
Militantní skupina Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), což je pákistánská odnož Tálibánu, oficiálně vznikla v prosinci 2007, její základy ale byly položeny již v roce 2002, krátce po americké invazi do Afghánistánu. Dlouhodobě útočí na trhy, mešity, letiště, vojenské základny, policejní stanice a také ovládá území podél hranic s Afghánistánem, ale rovněž hluboko v Pákistánu, například údolí Svát. Tato skupina stála mimo jiné v roce 2012 za útokem na tehdejší školačku Malalu Júsufzáiovou, která o dva roky později obdržela Nobelovu cenu za mír. Pákistán zahájil vojenské operace proti TTP na svém vlastním území s omezeným úspěchem.
Jaký může být další vývoj konfliktu?
Pákistán podle analytiků pravděpodobně zintenzivní vojenské údery, zatímco odveta Kábulu by mohla mít podobu náletů na hraniční přechody a dalších přeshraničních útoků zaměřených na pákistánské bezpečnostní síly. Boje přechodně ustaly poté, co Čína, která má s oběma zeměmi dobré vztahy, uvedla, že se pokusí vlastními diplomatickými kanály konflikt urovnat, ale útoky se znovu rozpoutaly v průběhu americko-izraelské války proti Íránu.
Jaké jsou vojenské síly obou stran?
Mezi vojenskou silou obou znepřátelených stran panuje velký nesoulad. Velikost afghánských tálibánských ozbrojených sil je ve srovnání s pákistánskou armádou zhruba třetinová. Zatímco Tálibán má 172.000 aktivních příslušníků, Pákistán má podle údajů londýnského Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) 660.000 aktivních příslušníků v ozbrojených silách. Pákistán vlastní také více než 6000 obrněných bojových vozidel, flotilu 465 bojových letadel a více než 260 vrtulníků, mezi nimiž jsou víceúčelové, útočné a transportní vrtulníky. Tálibán disponuje zhruba šesti letadly a 23 vrtulníky, ale jejich stav není znám, nemá žádné stíhačky a ani efektivní leteckou obranu. Zatímco Pákistán je jaderná velmoc a má 170 jaderných hlavic, Afghánistán jaderný arzenál nevlastní.