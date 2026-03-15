Pákistánci hlásí, že udeřili na teroristické buňky afghánského hnutí Tálibán

  15:28
Pákistánci v noci na neděli zaútočili na vojenská zařízení afghánského vládního radikálního hnutí Tálibán a na to, co označil za úkryty teroristů na afghánském území. Na síti X to oznámil pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár. Mluvčí vlády afghánského Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid údery podle agentury Reuters potvrdil, zároveň ale uvedl, že se obešly bez obětí.

Tarár napsal že cílem byla také militantní skupina Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), což je pákistánská odnož Tálibánu. Té podle Islámábádu poskytuje afghánský režim útočiště, což Kábul popírá. Tarár informoval mimo jiné o zničeném skladu vybavení v Kandaháru, které Tálibán a další afghánské skupiny používaly k útokům na pákistánské civilisty.

Pákistánské vzdušné údery na Tálibán (březen 2026)
Pákistán uskutečnil vzdušné údery v Kábulu. (13. března 2026)
V nové bilanci dosavadních bojů Tarár uvedl, že pákistánské síly dosud zabily 684 přívrženců TTP a Tálibánu a dalších přes 900 zranily. Dosavadní přehled z pátku udával 663 zabitých a okolo 890 zraněných.

Vláda v Islámábádu v únoru zahájila vojenskou operaci proti Afghánistánu včetně úderů na úřady vlády Tálibánu. Pákistán obviňuje afghánský režim z poskytování útočiště ozbrojencům odpovědným za útoky na jeho území, což Afghánistán popírá. Afghánistán odpověděl údery na pákistánská pohraniční stanoviště podél 2600 kilometrů dlouhé společné hranice. Tyto boje jsou nejtěžší za poslední roky a vyvolávají obavy z vystupňování nového konfliktu.

TTP usiluje o svržení pákistánské vlády, kterou chce nahradit radikálním islámským režimem. Pákistánský Tálibán je oddělen od toho afghánského, který se k moci vrátil v roce 2021, obě organizace však zůstávají spojenci.

