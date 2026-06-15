USA a Írán dospěly k dohodě, Trump dal pokyn otevřít Hormuz a ukončit blokádu

„Dohoda s Íránskou islámskou republikou byla teď uzavřena. Gratuluji všem! Tímto plně povoluji otevření Hormuzského průlivu, bez poplatků, a současně povoluji okamžité zrušení blokády námořnictva Spojených států. Lodě světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!“ napsal Trump na své sociální síti.
Příspěvek zveřejnil jen pár hodin před oslavou svých 80. narozenin v Bílém domě, poznamenala agentura AP.
Íránská státní televize uvedla, že Teherán donutil Spojené státy souhlasit s mírovou dohodou. Podle íránské polooficiální agentury Fars má plavbu Hormuzským průlivem regulovat Írán spolu s Ománem.
Podle náměstka šéfa íránské diplomacie bude okamžité a trvalé ukončení války a bojových operací na různých frontách, včetně Libanonu, oznámeno od noci z neděle na pondělí a od této noci také skončí americká námořní blokáda Íránu. Text memoranda bude podle náměstka zveřejněn po oficiálním podepsání.
Vance počítá s účastí na podpisu dohody
Americký viceprezident J.D.Vance předpokládá, že se zúčastní podpisu dohody s Íránem v příštích dnech, ale možná tam bude i prezident Trump, řekl J.D. Vance televizi Fox News.
„Mám v úmyslu tam být, ale je možné, že bude přítomen i sám prezident,“ citovala Vanceho slova agentura AFP.
Podle Pákistánu, který sehrál roli zprostředkovatele, bude dohoda podepsána v pátek v Ženevě ve Švýcarsku, dodala agentura.
Všechny podrobnosti dohody, která má ukončit válku rozpoutanou USA a Izraelem proti Íránu na konci února, zatím nejsou známy. Není jasné, jak rychle by se Hormuzský průliv mohl znovu otevřít pro veškerou dopravu. Írán dal najevo, že její realizace nezačne dříve, než po oficiálním podpisu, poznamenala agentura AP.
Trump pohrozil obnovením útoků, pokud nedojde k dohodě o jádru
Trump řekl listu The New York Times, že dohoda, které dosáhl s Íránem, nakonec zajistí, že plavba Hormuzským průlivem bude trvale bezplatná. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Írán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní „strážce Blízkého východu“ výměnou za pětinu příjmů regionu.
Telefonický rozhovor podle listu trval 28 minut. Trump opět tvrdil, že rozhodnutí z konce února zaútočit na Írán a následná námořní blokáda jeho přístavů „změnily situaci na Blízkém východě ve prospěch Ameriky“.
Trump podle deníku pochválil dva autoritářské vůdce, čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina, za pomoc při urovnání s Íránem a kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za stupňující se útoky, které dohodu málem zhatily.
I když text dohody ještě nebyl zveřejněn, podle listu se zdá, že Trump hovořil o ústupcích, které Írán ještě neučinil, anebo které byly zařazeny na pořad následných jednání. Memorandum o porozumění například pozastavuje výběr poplatků v Hormuzském průlivu pouze na 60 dní a poté slibuje další jednání na regionální úrovni. Írán před válkou nikdy žádné poplatky nepožadoval, takže prezident Trump v podstatě oslavuje návrat k předválečnému stavu, poznamenal NYT.
Připomněl, že Trump opakovaně přirovnával své nové memorandum o porozumění k dohodě z roku 2015, které dosáhl prezident Barack Obama s íránským vedením. Tvrdil, že jeho dohoda zajistí, že Írán nebude moci vyvinout ani koupit jadernou zbraň. S tím ale Írán souhlasil, když v roce 1970 poprvé ratifikoval smlouvu o nešíření jaderných zbraní, a toto znovu potvrdil na první stránce dohody z Obamovy éry.
Trump naznačil, že by se mohl spokojit s tím, že Íránci se zaváží pozastavit obohacování uranu na 15 let, ale dodal, že Írán má být trvale omezen na obohacování na tak nízké úrovni, aby to „nikdy nemohla armáda použít“. Dohoda z Obamovy éry obsahovala stejný požadavek, ale Írán začal obohacovat uran na mnohem vyšší úroveň, téměř vhodné pro výrobu jaderných bomb, až poté, co Trump tuto dohodu v roce 2018 zrušil, dodal NYT.
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11. června 2026
Válku proti Íránu rozpoutaly koncem února USA a Izrael. Teherán odpověděl útoky na sousední státy, americké základny v regionu a posléze také uzavřením klíčového Hormuzského průlivu.
„Obě strany vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu,“ uvedl Pákistán a dodal, že mediátoři tento týden zprostředkují schůzky, aby „položili základy pro technická jednání“.
Dohoda se z velké části vrací do stavu, který existoval před válkou, ale s tisíci mrtvých a Íránem, který má nový zdroj vyjednávacího tlaku díky své schopnosti ovlivňovat plavbu Hormuzskou úžinou. Tato vodní cesta je klíčová pro dodávky ropy, zemního plynu a souvisejících produktů, jako jsou hnojiva, a její faktické uzavření otřáslo globální ekonomikou, poznamenala AP.
Dodala, že pokud jde o cíle, které si USA a Izrael stanovily při rozpoutání války 28. února, má Teherán stále raketový program, podporu ozbrojených skupin v regionu, jako je Hizballáh v Libanonu, a zásoby vysoce obohaceného uranu pro svůj jaderný program.
Namísto zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího je v této pozici nyní jeho syn, ačkoli se od začátku války na veřejnosti neobjevil. Jeho souhlas bude potřebný k tomu, aby Írán dohodu podepsal.