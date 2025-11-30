Princ William navštívil v britské nemocnici děti z Gazy. Dojala ho jejich síla

Autor: ,
  12:13aktualizováno  12:13
Princ William se setkal s těžce nemocnými palestinskými dětmi z Pásma Gazy, které jsou v péči britské zdravotní služby NHS. Jejich odvaha i odvaha rodin dětí následníka trůnu silně dojala, uvedl Kensingtonský palác. Speciální zdravotní péče se v Británii poskytuje od září v rámci humanitární mise a momentálně se tam léčí 50 dětí v Gazy.
Princ William se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu BBC...

Princ William se stal tváří nového šestidílného dokumentárního seriálu BBC Earth s názvem Guardians, který vyzdvihuje zásadní práci ochránců přírody a rangerů a jejich roli v boji za záchranu planety. (květen 2025) | foto: Profimedia.cz

Princ William během ceremoniálu Vzpomínkové neděle v Londýně (9. listopadu 2025)
Princ William na fóru United for Wildlife v Rio de Janeiro (4. listopadu 2025)
Palestinci se snaží přežít ve zničeném Pásmu Gazy. (19. listopadu 2025)
Palestinci se snaží přežít ve zničeném Pásmu Gazy. (19. listopadu 2025)
20 fotografií

„Princ si přál poskytnout malý okamžik útěchy těmto mladým lidem, kteří přestáli zážitky, jimž by žádné dítě nikdy nemělo čelit,“ uvedl mluvčí Kensingtonského paláce po Williamově návštěvě. William podle něj rovněž vyjádřil svůj vděk pracovníkům NHS, kteří jim poskytují zdravotní péči.

Vláda s partnery spolupracovala na lékařských evakuacích z Gazy do Británie během podzimu. „Padesát pacientů a jejich nejbližší rodinní příslušníci nyní dostávají péči v prostředí, které je bezpečné a přívětivé“, uvedl mluvčí vlády.

Williamova návštěva podle BBC signalizuje princův záměr prosazovat to, co dříve označil za „empatičtější vedení po celém světě“ v otázkách humanitární pomoci.

