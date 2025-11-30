„Princ si přál poskytnout malý okamžik útěchy těmto mladým lidem, kteří přestáli zážitky, jimž by žádné dítě nikdy nemělo čelit,“ uvedl mluvčí Kensingtonského paláce po Williamově návštěvě. William podle něj rovněž vyjádřil svůj vděk pracovníkům NHS, kteří jim poskytují zdravotní péči.
Vláda s partnery spolupracovala na lékařských evakuacích z Gazy do Británie během podzimu. „Padesát pacientů a jejich nejbližší rodinní příslušníci nyní dostávají péči v prostředí, které je bezpečné a přívětivé“, uvedl mluvčí vlády.
Williamova návštěva podle BBC signalizuje princův záměr prosazovat to, co dříve označil za „empatičtější vedení po celém světě“ v otázkách humanitární pomoci.