Hamás má nového vůdce. Zabitého Sinvára nahradí Chalíl Hajja

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  14:25aktualizováno  14:25
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Nový vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás Chalíl Hajja (21. dubna...

Nový vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás Chalíl Hajja (21. dubna 2021) | foto: Profimedia.cz

Nový vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás Chalíl Hajja (vpravo) s...
Nový vůdce palestinského teroristického hnutí Hamás Chalíl Hajja (21. dubna...
Zabitý vůdce hnutí Hamás Jahjá Sinvár
Zabitý vůdce hnutí Hamás Jahjá Sinvár
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Palestinské teroristické hnutí Hamás do čela svého politického úřadu zvolilo nového šéfa Chalíla Hajju. Ten nahradí někdejšího vůdce Jahjá Sinvára, kterého v říjnu 2024 v Gaze zabila izraelská armáda.

Chalíl Hajja patří mezi hlavní vyjednavače Hamásu a už v minulosti přežil několik pokusů o atentát. Při izraelském úderu v katarském Dauhá v roce 2025 zahynul jeden z jeho synů, zatímco Hajja útok přežil. Další dva jeho synové přišli o život při izraelských útocích v Pásmu Gazy v letech 2008 a 2014. Celkem je Hajja otcem sedmi dětí.

Současné kolektivní vedení Hamásu tvoří pětice představitelů: bývalý vůdce Hamásu Chálid Mišál, nově zvolený lídr Chalíl Hajja, dále předseda politické rady hnutí Muhammad Darvíš, šéf hnutí na Západním břehu Záhir Džabárín a člen politického vedení Hamásu v Pásmu Gazy Nizár Avadalláh.

Kolektivní vedení bylo ustanoveno poté, co izraelská armáda v říjnu 2024 zabila v Rafahu na jihu pásma tehdejšího vůdce hnutí Sinvára, který byl strůjcem útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Sinvár ve funkci nahradil předchozího vůdce Ismáíla Haníju, kterého izraelská armáda zabila v červenci 2024 při vzdušném útoku v Teheránu, kam přicestoval na inauguraci nového íránského prezidenta.

Začátkem července Hamás oznámil rozpuštění svého vládního orgánu v Pásmu Gazy. Označil to za krok k předání moci technokratickému palestinskému výboru (NCAG). S tím počítá mírový plán, s nímž Izrael a Hamás souhlasily v loňském roce. Nevyřešená zůstává otázka odzbrojení, které Hamás odmítá.

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