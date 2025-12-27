Po smrti Sinvára hledá Hamás nového lídra. Favorité jsou dva

Autor: ,
  17:56aktualizováno  17:56
Palestinské hnutí Hamás si v následujících dnech či týdnech zvolí nového vůdce. S odvoláním na zdroje blízké vedení tohoto teroristického hnutí to v sobotu napsal saúdskoarabský server Aš-Šark. Hlavními kandidáty jsou podle těchto zdrojů bývalý vůdce Hamásu Chálid Mišál a šéf hnutí v Pásmu Gazy Chalíl Hajja.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
17 fotografií

Oba jsou členy současného prozatímního kolektivního vedení hnutí a oba žijí v exilu.

Mišál býval vůdcem hnutí v letech 1996 až 2017 a je považován za blízkého Kataru. Podle serveru je nakloněn jednání s Izraelem a kompromisu vedoucímu k ukončení izraelské okupace Pásma Gazy a zároveň usiluje o to, aby se Hamás vymanil z íránského vlivu a více se přiblížil k postoji umírněných arabských států.

Hajja je naopak považován za blízkého spojence Íránu a podporuje „ozbrojený boj s Izraelem v Pásmu Gazy, dokud válka neskončí a izraelská armáda se z Pásma Gazy zcela nestáhne“.

Podle zdrojů serveru se novým vůdcem Hamásu s největší pravděpodobností stane Hajja, neboť se těší podpoře vedení hnutí jak v Pásmu Gazy, tak na okupovaném Západním břehu. Nového vůdce bude volit 50členná rada, takzvaná šúrá, v níž jsou zástupci z Pásma Gazy, Západního břehu a exilu.

Současné kolektivní vedení Hamásu je pětičlenné. Vedle Mišála a Hajji jsou jeho členy předseda politické rady hnutí Muhammad Darvíš, šéf hnutí na Západním břehu Záhir Džabárín a člen politického vedení Hamásu v Pásmu Gazy Nizár Avadalláh.

Kolektivní vedení bylo ustanoveno poté, co izraelská armáda v říjnu 2024 zabila v Rafahu na jihu pásma tehdejšího vůdce hnutí Jahjá Sinvára, který byl strůjcem útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října 2023. Sinvár ve funkci nahradil předchozího vůdce Ismáíla Haníju, kterého izraelská armáda zabila v červenci 2024 při vzdušném útoku v Teheránu, kam přicestoval na inauguraci nového íránského prezidenta.

20. října 2024

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Sparta na Spengler Cupu odčinila úvodní porážku, s Helsinkami rozhodl Dzierkals

Martins Dzierkals ze Sparty skóruje v utkání s Helsinkami.

Komentář

Trumpův vysněný svět nás moc nepotěší, Evropa je hlavním poraženým

Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...

Po smrti Sinvára hledá Hamás nového lídra. Favorité jsou dva

Ilustrační snímek

Čekstajl

ČEKSTAJL: Džíny modrooké Sydney a invaze Labubu. Znáte top módní momenty tohoto roku?

Herečka Sydney Sweeney v nové reklamní kampani oděvní značky American Eagle....

Vojna pro mladé. Britové spouští dobrovolný vojenský výcvik

Výcvik ukrajinských obránců v Británii

Litva a Lotyšsko zrušily zákaz protipěchotních min. Rovnou je chtějí i nakoupit

Protipěchotní miny (ilustrační foto)

Rusko na Ukrajinu v noci poslalo stovky dronů. Kyjevem otřásly silné výbuchy

Lidé se ukrývají před ruským útokem v Kyjevě. (23. prosince 2025)

Útoků na kryptoinvestory přibývá. Pachatelé pasou po digitálních peněženkách

ilustrační snímek

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po...

Komentář

Ne uměl říct i vlastním kolegům. Skončil Josef Fiala, ústavní soudce se sociálním cítěním

Soudce Ústavního soudu Josef Fiala.

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ukrajinští poslanci brali úplatky za hlasy. Brání nám ve vyšetřování, stěžuje si úřad

Ukrajinští zákonodárci na zasedání ukrajinského parlamentu v Kyjevě (23. února...

Diktátor Kim zasvětil dceru politice v mladém věku. Sám trávil dětství v Evropě

Kim Čong-un (pátý v horní řadě) na třídní fotografii ze švýcarské školy.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.