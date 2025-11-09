Izraelští osadníci napadli na Západním břehu Palestince. Házeli po nich i velké kameny

Mezi 11 zraněnými byla fotografka agentury a její bezpečnostní poradce, který ji doprovázel. V oblasti poblíž palestinské vesnice Beita napadla shromáždění skupinka izraelských osadníků, kteří podle svědků mávali holemi, klacky a házeli velké kameny.
Tato oblast, ležící jižně od města Nábulus na Západním břehu, byla v minulých letech ohniskem útoků osadníků, které se od začátku války v Pásmu Gazy zintenzivnily.
S obdobím sklizně oliv, které začalo v říjnu, tyto útoky nabraly na síle. Vzhledem k nárůstu počtu podobných incidentů se izraelští a další aktivisté často připojují k Palestincům, aby je podpořili a hájili jejich právo sklízet olivy, a zároveň dokumentovali veškeré násilí.
Například katarská televize Al-Džazíra zveřejnila svědectví, jak ozbrojení izraelští osadníci násilně vypouštějí pitnou vodu palestinským obyvatelům vesnice poblíž Ramalláhu.
Izrael obsadil Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém spolu s Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967 a od té doby rozšiřuje na Západním břehu židovské osady, ačkoliv je to z hlediska mezinárodního práva nelegální.
Situace na Západním břehu se výrazně zhoršila od začátku války v Pásmu Gazy 7. října 2023, kdy palestinské teroristické hnutí Hamás a jeho spojenci zaútočilo na jižní Izrael.
Od té doby izraelská armáda a židovští osadníci zabili na Západním břehu podle tamních palestinských úřadů nejméně 1001 Palestinců. AFP s odvoláním na oficiální izraelské zdroje uvedla, že při palestinských útocích či během izraelských vojenských operací bylo zabito nejméně 43 Izraelců.
Skoro měsíc platí mezi Izraelem a Hamásem křehké příměří.
