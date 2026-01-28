Hamás za otevření Rafahu předá vedení technokratům spravujícím Pásmo Gazy

„Byly podniknuty konkrétní kroky v terénu. Nyní můžeme hovořit o plné připravenosti všech ministerstev, agentur a institucí, včetně těch v bezpečnostním sektoru, a předat všechny spisy“ Národnímu výboru pro správu Gazy, uvedl Kásim. Jde o orgán složený z patnáctičlenného výboru technokratů zřízeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem v rámci jeho „mírového plánu“ na zajištění obnovy a bezpečnosti v Pásmu Gazy.
Mluvčí hnutí však upozornil, že členové výboru musí mít možnost cestovat do této okupované enklávy, aby mohlo dojít k úspěšnému předání správy v Gaze. Následně vyzval k otevření hraničního přechodu Rafah mezi Gazou a Egyptem, který Izrael po pondělním navrácení posledního rukojmího plánuje v nadcházejících dnech otevřít částečně.
Limitované otevření přechodu by spočívalo v tom, že by Izrael omezoval počet Palestinců vracejících se z Egypta do Pásma Gazy tak, aby více lidí mohlo Gazu opustit, než se do ní vrátit.
Kásim podle AFP vyzval k otevření hraničního přechodu Rafah „v obou směrech, s úplnou volností vstupu do Pásma Gazy a výstupu z něj, efektivně a bez izraelského vměšování“.
Izrael přechod uzavřel v květnu 2024 v průběhu války s Hamásem. Znovuotevření Izraelem kontrolovaného přechodu je důležité pro navýšení přísunu humanitární pomoci do pásma i pro cestování jeho obyvatel za různými účely včetně zdravotních důvodů.
Předseda technokratického výboru Alí Šaas během Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu koncem ledna oznámil, že přechod Rafah se tento týden znovu otevře v obou směrech. Izrael však zatím souhlasil pouze s omezeným znovuotevřením pro pěší pod plnou izraelskou kontrolou, aniž by se zavázal k pevnému datu.
Rafah je jediným bodem umožňujícím vstup do Gazy nebo výstup z ní bez průchodu přes izraelské území. Je to klíčový přechod pro osoby, zboží a humanitární pomoc.