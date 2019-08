Palestinci kritizovali podněcování k emigraci z Pásma Gazy

GAZA Představitelé palestinských území - Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu - v úterý Izraeli vzkázali, aby nepovzbuzoval obyvatele Pásma Gazy k vystěhování do ciziny. V pondělí nejmenovaný izraelský představitel, který je v delegaci premiéra Benjamina Netanjahua na Ukrajině, řekl, že Izrael vyjednává s některými blízkovýchodními a evropskými zeměmi o možnosti přijmout vystěhovalce z Gazy. Izrael je podle tohoto zdroje připraven uhradit náklady. Izraelské listy, které tuto informaci přinesly, napsaly, že zatím žádná země na nic podobného nepřistoupila.

Tento zdroj rovněž řekl, že loni z Pásma Gazy dobrovolně odešlo 35 000 lidí, mezi nimiž nejsou započítáni ti, kteří se později vrátili.



Pásmo Gazy je domovem dvou milionů lidí, kteří žijí v podmínkách izraelské blokády, která má zajistit Izraeli bezpečnost. Zavedena byla před 12 lety, když se vlády v pásmu ujal radikální Hamás, který proti Izraeli bojuje.

Na informaci o podpoře vystěhování v úterý reagoval jak Hamás, tak palestinská samospráva, která řídí Západní břeh Jordánu. Hamás zprávu označil za iluzi a sen sionistů, samospráva uvedla, že za utrpení lidí z Pásma Gazy je odpovědný Izrael. Podle ministerstva zahraničí samosprávy je cílem blokády vyhnat Palestince. „Zločiny izraelské okupace jsou válečné zločiny proti lidskosti a to, co okupanti dělají, je opakování nakby (katastrofy) z roku 1948,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení, s poukazem na rok vzniku Izraele, kdy z domovů musely odejít statisíce Palestinců.

List The Jerusalem Post citoval zástupce samosprávy v Ramalláhu, který řekl, že podněcování Palestinců k emigraci „je krajně nebezpečné a svět by na to měl důrazně reagovat“.

„Je to staronový sen sionistů. Chtějí, aby Palestinci odešli a opustili svou zemi,“ řekl mluvčí Hamásu Házim Kásim. Dodal, že přes humanitární krizi, blokádu a války se Palestinci z Pásma Gazy rozhodli zůstat na své půdě. „Plně věříme, že žádná emigrace nebude, Palestinci nenechají zemi okupantovi a budou bojovat o zrušení blokády,“ dodal mluvčí.