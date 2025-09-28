Hamás ztratil kontakt s dvěma izraelskými rukojmími. Viní izraelskou ofenzivu

„Brigády Kasám oznamují, že ztratily kontakt se dvěma vězni...v důsledku brutálních vojenských operací a násilných útoků ve čtvrtích Sabra a Tel Hava, které se odehrály v posledních 48 hodinách,“ stojí v prohlášení.
Palestinské ozbrojené skupiny drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu. Ozbrojenci pod vedením Hamásu při teroristickém útoku 7. října 2023, jímž začala tato válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1 200 na místě pozabíjeli. Většinu rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích v listopadu 2023 a na začátku letošního roku.
Následná izraelská ofenzíva v Pásmu Gazy už zabila přes 66 tisíc lidí a dalších na 167 tisíc bylo zraněno, uvedly dnes palestinské zdravotní úřady ovládané Hamásem. Agentury OSN tyto odhady považují za spolehlivé.
Útok na Gazu pak podle izraelské armády vyhnal z domovů na jih palestinského území zhruba 640 tisíc Palestinců. OSN ale podle BBC uvádí, že z města odešlo na jih jen něco přes 320 tisíc lidí.
V pondělí se má v Bílém domě sejít americký prezident Donald Trump s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Trump v pátek tvrdil, že se zdá být blízko dohoda, která by zajistila ukončení války v Pásmu Gazy a vedla k propuštění zbývajících rukojmí držených Hamásem.