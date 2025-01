Palestinská vláda hraje vabank. Snaží se potlačit odbojné frakce, přibývá jí tak nálepek proizraelského kolaboranta

V posledních pár týdnech však proti sobě stojí strany, které mohou být pro letmého pozorovatele blízkovýchodní scény překvapivé – na jedné straně ozbrojenci protiizraelských palestinských frakcí, na straně druhé pak oddíly palestinské samosprávy (PA).

Vláda formálně reprezentovaná devětaosmdesátiletým prezidentem Mahmúdem Abbásem, kterou se Izrael snažil v posledních letech systematicky finančně, vojensky i diplomaticky oslabovat, tak náhle stojí po boku židovského státu proti společnému nepříteli.

S Izraelem proti společnému rivalovi

Autonomní vláda má omezené pravomoci na zlomku Západního břehu. Šedesát procent tohoto území, tzv. území C, kde jsou všechny židovské osady, klíčové silnice či celé strategické údolí řeky Jordán, jsou pod plnou vojenskou i civilní okupační nadvládou Izraele.

Dalších dvacet procent je smíšené území označované B – tam má PA pod palcem civilní sektor, jako je školství, zdravotnictví a veřejná správa, bezpečnost ale zajišťují okupační složky. Teprve na zbývající pětině Západního břehu, územích A, což jsou především velká palestinská města a přelidněné uprchlické tábory, má plnou správu PA a její policejní složky (armádu Palestinci mít nesmějí).

Opakovaně však v uplynulých dvou dekádách docházelo k tomu, že ve větší, menší, či žádné koordinaci s palestinskými úřady na těchto formálně ryze palestinských územích zasahovala izraelská armáda, speciální policejní jednotky a tajné služby židovského státu, tak jako tomu bylo v případě zářijových bojů. Izraelci obvykle zasahují proti ozbrojeným skupinám, které jsou spojovány s teroristickými útoky v Izraeli a s gerilovým odbojem na okupovaných územích, přičemž izraelští politici i většina médií označují za terorismus plošně veškeré tyto aktivity.

Dotyčné radikální frakce přitom zpochybňují způsobilost Abbásova aparátu a průzkumy ukazují, že opoziční skupiny a vůdci mají mezi řadovými obyvateli daleko větší popularitu než PA spojovaná s korupcí, nepotismem a ponižující spoluprací s Izraelem. Aktivity proti frakcím, jako je Hamás či Islámský džihád, proto židovský stát na Západním břehu často podniká přinejmenším s tichým souhlasem palestinského vedení, pro které tak Izraelci dělají de facto špinavou práci.

Oslabená vláda ve stínu radikálů

Nyní se však samospráva rozhodla zasáhnout sama, a to za velmi nevýhodné situace. Třicet let s větší či menší aktivitou vedla mírové rozhovory s Izraelem, žádný hmatatelný výsledek to však Palestincům nepřineslo – izraelský premiér Benjamin Netanjahu a loni v létě i izraelský parlament explicitně deklarovali, že na kýžený nezávislý stát mohou Palestinci zapomenout. Třicet let po průlomových dohodách z Osla, které mírový proces formálně odstartovaly, naopak svým teroristickým vpádem z pásma Gazy do Izraele udeřil 7. října 2023 Hamás.

Zatímco Izrael a západní svět byl z této brutality v šoku (o tzv. globálním jihu, která vnímá palestinské ozbrojené aktivity často jako legitimní odboj proti dalšímu západnímu koloniálnímu projektu, se to zdaleka říci nedá ), Hamás podle průzkumů ještě nabral na popularitě a Mahmúd Abbás a jeho aparát se naopak v preferencích ještě více propadly.

Ostatně, znovu a znovu se ukazuje, že nejpopulárnějšími palestinskými politiky posledních let byli vůdce Hamásu Ismáíl Haníja a Marván Barghútí, kterého Izrael drží už dvaadvacet let za mřížemi na základně obvinění z teroristických aktivit. Poté, co Izraelci v létě v Teheránu zavraždili Haníju, zůstal zdaleka nejoblíbenější postavou Barghútí, který přitom odsuzuje teror proti civilistům v Izraeli, ale prosazuje povstalecký boj na okupovaných územích, netají se aspiracemi kandidovat v případných prezidentských volbách, i kdyby měl v tu dobu být stále ve vězení, a nyní se také jedná o tom, zda by měl nebo mohl být propuštěn v rámci řešení krize v Gaze.

Snaží se Abbás předvést před Američany?

Izrael přitom v Gaze de facto uvízl – přesně rok a tři měsíce po masakru Hamásu se Izraelcům stále nepodařilo dostat domů desítky civilních rukojmích a zajatých vojáků odvlečených do Gazy a nepodařilo se ani porazit Hamás, což opakovaně slibuje Netanjahu i jeho ministři. Naopak už i izraelská média připouštějí to, na co opakovaně upozorňovala např. televize al-Džazíra, tedy že se Hamásu nejspíš daří v Gaze získávat nové rekruty do svých řad a že palestinské ozbrojené frakce v přímořském pásmu nejsou zdaleka tak zdecimované, jak líčí izraelská armáda.

Jedním z horkých brambor, který tak izraelské vedení stále tlačí před sebou, je otázka, kdo by měl Gazu spravovat, pokud boje ustanou – Netanjahu vylučuje, že by to opět mohl být Hamás; že by si k Západnímu břehu Izraelci opět přibrali pod přímou a dlouhodobou okupaci i Gazu, je pro izraelskou veřejnost zatím příliš ožehavá myšlenka.

Varianta prosazovaná Spojenými státy a arabskými vládami Egypta, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů či Jordánska, že by Gazu měla s jejich podporou převzít PA, Netanjahu zatím také striktně odmítá. Patrně i v obavě, že opětovné sjednocení palestinské kontroly nad Západním břehem i Gazou by znovu posílilo palestinské vedení i jeho státotvorné aspirace. Formálně ale Izrael poukazuje na slabé výsledky palestinských bezpečnostních sil na Západním břehu při potírání tamních ozbrojených buněk. A právě s tím je evidentně spojen probíhající zátah palestinských sil v Džanínu – snaha osvědčit se a ukázat, že PA by zvládla i kontrolu Gazy.

Jde přitom o velmi riskantní hru, což ukazují i reakce palestinské veřejnosti na dění v Džanínu. Nezávislá média, ale i třeba americká CNN přinášejí svědectví o pobouření mnoha řadových Palestinců nad tím, že bojovníky Hamásu, Islámského džihádu nebo radikální frakce vládního hnutí Fatah, tzv. Brigád mučedníků al-Aksá, nyní nezabíjejí Izraelci, ale v roli „kolaborantů“ ozbrojenci palestinské vlády.

Došlo i na nepohodlná média

Podobné je to i se snahou palestinských úřadů kontrolovat, jaké informace se z Džanínu dostávají do světa – oblast byla obklíčena, novináři se do oblasti bojů velmi těžko dostávají, a patrně nejvlivnější stanici arabského světa, al-Džazíru, nyní potkal zákaz, jaký už na ni v rámci potlačování nepříjemných informací uvalily jiné arabské režimy a loni i Izrael.

Po Gaze, kde mezinárodní organizace Reportéři bez hranice reportuje nejen o zabíjení, ale dokonce i o cílením vraždění desítek novinářů izraelskou armádou, takže „brzy nebude mít kdo z Gazy reportovat, co se tam děje“, nyní tedy restriktivní postup při potírání svých protivníků na Západním břehu zvolil Abbásův aparát – nejenže tam nesmějí štáby al-Džazíry od minulého týdne působit, ale v pondělí palestinský soud nařídil místním internetovým providerům, aby přestali poskytovat přístup na několik webových zpravodajských stránek spojených s katarským mediálním impériem.

Blízká budoucnost tedy nejspíš ukáže, zda boj proti Hamásu v situaci, kdy Hamás čelí v Gaze izraelské armádě, pomůže Mahmúdu Abbásovi na sklonku jeho života zachránit zbytky moci pro svůj aparát a nějakého přijatelného nástupce. Anebo zda tím jen nahnal další body táboru, který tvrdí, že boj s okupantem se nedá vyhrát tím, že se s ním spolupracuje, ale jedině tím, že se proti němu bojuje. I dění v Džanínu tak možná rozhoduje o zářné budoucnosti zmíněného vězně Marvána Barghútího.