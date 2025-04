Palestinský prezident si zvolil možného nástupce. Viceprezidentem je Husajn Šajch

Šajchovo jmenování do funkce místopředsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), což je zároveň post viceprezidenta, ale nezaručuje, že se Šajch stane i příštím palestinským prezidentem. Dělá to z něj ale předního kandidáta mezi dlouholetými politiky dominantního Abbásova hnutí Fatah, kteří by se chtěli stát nástupci stárnoucího prezidenta, napsala agentura AP.

Čtyřiašedesátiletý Šajch je dlouhodobým členem Fatahu a zároveň Abbásovým blízkým přítelem. Mezi lety 1978 až 1989 byl v izraelském vězení, kde se naučil hebrejsky. Před třemi lety se stal generálním tajemníkem výkonného výboru OOP a je i vedoucím jeho oddělení pro vyjednávání. Abbás jej také nedávno jmenoval do čela výboru dohlížejícího na palestinské diplomatické mise v zahraničí, uvedla agentura AFP.

Agentura Reuters Šajcha vidí jako pragmatika s velmi úzkými vazbami na Izrael.

Ústřední rada OOP vytvoření funkce místopředsedy odhlasovala ve čtvrtek. Rozhodnutí přichází v době, kdy Abbás a Palestinská autonomie usilují o budoucí převzetí správy v poválečném Pásmu Gazy, kde Izrael od října 2023 vede válku proti teroristickému hnutí Hamás.

OOP byla založena v roce 1964 a je mezinárodně uznávaným zástupcem palestinského lidu. Jejími členy je několik palestinských frakcí, ale nikoliv hnutí Hamás a Palestinský islámský džihád.

Abbás byl do funkce zvolen v roce 2005, když v listopadu předchozího roku zemřel dlouholetý prezident Jásir Arafat. Jeho první funkční období skončilo v roce 2009, Abbás však ve funkci zůstal, aniž se uskutečnily nové volby. Dlouhodobě pak odmítal jmenovat svého případného nástupce.

Palestinská autonomie se sídlem v Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu vznikla na základě mírových dohod z Osla z 90. let a má omezenou správu nad částmi Západního břehu. Na dalším palestinském území, v Pásmu Gazy, vládne od roku 2006 hnutí Hamás, kde se Abbás ani jeho vláda na moci nepodílejí.