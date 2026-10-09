Zemětřesení bylo v hloubce deseti kilometrů a mělo epicentrum asi deset kilometrů jihozápadně od panamské odlehlé obce Pitaloza Arriba, nedaleko jižního cípu země. Jeho původně avizovaná síla byla osm stupňů.
Silné otřesy byly cítit v metropoli Panamě, kde obyvatele zachvátila panika, uvedl reportér agentury AFP. Úřady už přistoupily k evakuacím.
USGS varovala, že v příštích třech hodinách hrozí nebezpečné tsunami vyvolané zemětřesením. Vlny by mohly zasáhnout pobřeží Mexika, Guatemaly, Salvadoru, Nikaraguy, Kostariky, Panamy, Kolumbie, Ekvádoru a Peru.