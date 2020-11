Pandemie jako první válka, kterou lze vyhrát z gauče. Německá vláda baví i pobuřuje sérií videí

Vláda zveřejnila tři humorná videa na svých webových stránkách. Občany v nich vyzývá k „hrdinství“. Podle nich úkol naší doby spočívá v jediné důležité činnosti – nedělat nic. Na prvním 90vteřinovém snímku promlouvá starší muž z budoucnosti, který vzpomíná na dobu pandemie a svou „službu“ národu.

„Právě mi bylo 22, studoval jsem techniku v Saské Kamenici, když přišla druhá vlna koronaviru. V tomto věku se chcete bavit, studovat, poznávat lidi a podobně. Tehdy měl ale osud jiné plány,“ vzpomíná pamětník.

„Úděl země byl v našich rukách. Vzali jsme všechnu odvahu a dělali přesně to, co se od nás očekávalo, jedinou správnou věc – absolutně nic,“ pronáší vypravěč s vážnou tváří a záběr se přesunuje na mladíka ležícího na pohovce u televize. „Gauč byla naše přední linie, trpělivost naší zbraní,” uzavírá veterán. Následuje zpráva vlády k občanům: „Také se můžete stát hrdiny, když zůstanete doma.“

Videa sklidila na sociálních sítích podle britského serveru BBC nebývalý ohlas. Po několika dnech nasbírala miliony shlédnutí a nespočet pozitivních reakcí. Spolková vláda prý klipy vypustila s jasnou myšlenkou – ukázat občanům, že mohou velkou mírou přispět zemi pouze tím, že se vyhnou sociálnímu kontaktu a zůstanou doma.



The German Govt's latest Corona advert - now subtitled in English. Quite good. pic.twitter.com/nbRZIm9RcN