Pandemie nabírá na síle v Brazílii a Rusku, turistiku čeká propad

Moskva/Washington/Madrid Pandemie nemoci covid-19 stále drží v sevření desítky zemí světa, pozornost se ale nyní upírá zejména na USA, kde za poslední den zemřelo přes 2000 infikovaných, a také na Brazílii a Rusko, kde nyní potvrzených případů nákazy koronavirem přibývá rekordním tempem. Příznivě se naproti tomu situace vyvíjí například v Německu či Španělsku.

Rusko si připsalo další rekordní nárůst počtu lidí nakažených virem SARS-CoV-2 za jeden den. Za středu jich přibylo více než 11 tisíc a infikovaných je tak celkem už téměř 180 tisíc, což je více, než například ve Francii a Německu. Zároveň se v zemi se 146 miliony obyvatel daří na velmi nízké úrovni držet úmrtnost: v květnových dnech zatím počet úmrtí za den nikdy nepřekročil stovku a celkový počet obětí dosáhl 1625, což je čtyřikrát méně, než v Německu a dokonce šestnáctkrát méně, než ve Francii.

Překotným tempem roste množství nakažených rovněž v Brazílii, za poslední den se zvýšilo o 10 503 na celkových 125 218. Obětí má Brazílie 8536. V USA už je nakažených přes 1,22 milionu a počet úmrtí se za poslední den zvýšil o 2073 na více než 73 tisíc. Prezident Donald Trump epidemii ve středu označil za „za nejhorší útok“, jaký kdy USA zažily.

V Evropě už má covid-19 více než 150 tisíc obětí, v řadě zemí se ale situace pomalu zlepšuje. Ve Španělsku, které je co do počtu nakažených druhou nejvíce zasaženou zemí na světě po Spojených státech, zemřelo za poslední den 213 lidí s koronavirem a infikovaných přibylo 1122. Poměrně nízká čísla kolem tisícovky nově nakažených v posledních dnech hlásí také Německo. Island oznámil, že epidemii nemoci covid-19 už téměř potlačil, když se 97 procent nakažených uzdravilo a od minulého týdne přibyly jen dva případy nákazy. Pouhé dva nové případy infekce ve čtvrtek ohlásila Čína.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek doporučila, aby se vědci a výzkumníci, kteří chtějí pracovat na vakcíně proti covidu-19, zapojili do mezinárodních skupin, které jim umožní sdílet poznatky. Výzkumu vakcíny proti nemoci, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2, se věnuje mnoho firem i zemí. V pondělí ohlásilo zapojení do vývoje s vlastní vakcínou také Česko.Srbský parlament ve středu pozdě večer odhlasoval ukončení stavu nouze. Slovenská vláda ve čtvrtek rozhodla, že kontroly na hranicích se sousedy z EU prodlouží do 27. května.

Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) předpověděla, že mezinárodní turistiku nejspíš letos čeká „tvrdý úder“, protože se může propadnout až o 80 procent. Ohroženo je 100 až 120 milionů pracovních míst. V prvním čtvrtletí se podle ní počet příjezdů mezinárodních turistů snížil o 22 procent, zatímco v březnu se propadl o 57 procent.

Odhady potvrzují i čerstvá čísla ze Španělska, kde se podle úřadů v březnu počet návštěvníků ze zahraničí meziročně propadl o 64 procent na méně než dva miliony. Výpadky obřích rozměrů proto zasáhly i letecké společnosti. Pouze dvoutýdenní odstávka kvůli šíření koronaviru stačila na to, aby se francouzsko-nizozemská letecká společnost Air France-KLM propadla za první čtvrtletí do provozní ztráty 815 milionů eur (přes 22 miliard Kč). Rakouská polečnost Austrian Arlines plánuje do tří let zrušit kolem 1100 pracovních míst, což je asi 15 procent z nynějších 7000.

Organizace spojených národů varovala, že by pandemie by mohla ve světě způsobit hladomory. „Jestliže teď nebudeme jednat, musíme se připravit na významný nárůst počtu konfliktů, hladomoru a chudoby,“ řekl zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Mark Lowcock.