Pandemie nejvíce zasáhla domorodce v Amazonii, říká šéfka Lékařů bez hranic

PRAHA Situace v Brazílii se nezlepšuje. Pandemie covid-19 zasáhla zemi již před několika měsíci a počet nakažených stále roste exponenciálně. Podle ředitelky brazilské pobočky Lékařů bez hranic Any de Lemosové koronavir nejvíce zasáhl domorodou populaci v Amazonském pralese.

Lidovky.cz: Jak zvládáte současnou situaci v Brazílii?

Je to pro nás období plné výzev. Jde o první pandemii naší generace a je komplikované reagovat všude, kde je nás potřeba. Museli jsme během velice krátké doby změnit dosavadní programy a projekty a adaptovat je na současnou situaci, abychom mohli reagovat na epidemii covidu-19. Zároveň to nebylo jednoduché i proto, že byl omezený pohyb lidí i zboží. V Brazílii jsme doposud měli projekty jen na severu země, ale museli jsme začít pomáhat i jinde. Během pár týdnů jsme spustili projekty v Rio de Janeiru i Sao Paulu, kde byla nákaza nejvíce rozšířená, a následně i v Manausu uvnitř amazonského pralesa.

Lidovky.cz: Jak vypadá situace v Manaus?

Pracujeme zde celkem ve 20 táborech. Pomáháme uprchlíkům i domorodcům z pralesa i místním. Zároveň pomáháme i v místní nemocnici, kde máme 12 lůžek intenzivní péče a dalších 36 lůžek na stabilizaci. Zároveň pomáháme i přímo v pralese, kde máme centrum ve městě Sao Gabriel.

Domorodou populaci v Amazonském pralese zasáhla pandemie až neúměrně.

Lidovky.cz: Kde je podle vás v současnosti situace nejhorší?

Velmi špatně je na tom právě domorodá populace v Amazonii. Pandemie ji zasáhla až neúměrně. Úmrtnost u ní činí přibližně deset procent, zatímco u běžné populace je to šest. Jejich imunitní systém nebyl vystaven tolika nemocem, a tak se s nákazou vypořádávají jen s obtížemi.

Situace je tam velmi složitá. V brazilské části Amazonie žije v malých komunitách kolem milionu lidí. Nakažených je na 2200, mrtvých 211. Pandemie má velký dopad na jejich životy a podobná situace je i v Peru a Kolumbii.

Lidovky.cz: Dokázala byste mi popsat, jak vypadá situace ve slumech, favellách, u velkých měst?

U každého města je situace jiná. Na některých místech přichází rychle pomoc od federální vlády, jinde není pandemie braná vážně. Lidé se snaží chránit, jak to jen jde. Chápou, že situace je vážná. Na některých místech ve favelách mají dobrou vnitřní komunitu, která šíří osvětu. Zároveň taky záleží na tom, jak funguje vymáhání opatření.

Je důležité říci, že v těchto místech lidé nemají často přístup k vodě ani zdravotní péči, což situaci v mnohém zhoršuje. Mnozí navíc pracují za minimální mzdu a pracovat musí, aby přežili, čímž se vystavují dalšímu riziku.

Lidovky.cz: Četl jsem, že ve favellách u Rio de Janeira pomáhaly s vymáháním zákazu vycházení gangy a vyhrožovaly, že zastřelí kohokoliv, kdo vyjde po večerce. Slyšela jste o tom?

Rozhodně jsem nezaznamenala, že by někoho zabili, ale slyšela jsem, že po favelách skutečně chodila komanda a dohlížela na pořádek. Zakazovala jakékoliv oslavy, dohlížela na to, aby se lidé nenavštěvovali, což přineslo i pozitivní výsledky. Gangy dokonce spolupracovaly i s místními komunitními akcemi.

Lidovky.cz: Popsala byste mi běžný den lékaře bez hranic?

Opravdu záleží na místě i pozici lékaře. Obecně řečeno nejprve třídíme pacienty, zkoumáme, jestli mají příznaky choroby, a případně je posíláme do izolace. Pokud se jejich situace zhorší, přeposíláme je do nemocnic, které mají jednotku intenzivní péče, nebo jako v Manausu na naši vlastní.

Den pro lékaře začíná tříděním pacientů. Následně kontrolují příchozí, zda nemají příznaky nemoci.

Lidovky.cz: Poskytujete i možnost se otestovat?

Ano, ale pouze přes místní lékařskou infrastrukturu. Na některých místech testování poskytuje veřejná správa, jinde je soukromé.

Lidovky.cz: Jak funguje spolupráce s vládou? Spolupracujete s federální vládou, nebo s lokálními vládami?

Z počátku pandemie přibližně v březnu jsme měli několik rozhovorů s federálními institucemi, ale nakonec se ukázalo jako praktičtější jednat se státními vládami. Máme s nimi smlouvy a také jejich podporu.

V Brazílii funguje dobrý zdravotnický systém, jenž by mohl fungovat lépe s dobrým vedením. Mohli bychom lépe kontrolovat nákazu.



MSF v Sao Paulu pomáhá i šířením osvěty. Tým lékařů bez hranic v Rio de Janeiru se zaměřuje především na pomoc bezdomovcům.

Lidovky.cz: Jaká v současnosti probíhají opatření? Musí lidé nosit roušky?

Situace se liší stát od státu. V poslední době se objevila řada protichůdných nařízení od federální vlády a místních úřadů, což rozhodně nepomáhá. Lidem není často vysvětleno, proč mají zůstávat v karanténě či proč mají nosit roušky. A navzdory tomu, že počet nakažených stále roste exponenciálně, některé oblasti se již rozhodly uvolnit opatření.

Lidovky.cz: Minulý týden brazilská vláda změnila metodiku počítání obětí. Co o tomto kroku soudíte?



Považujeme to za závažný krok. Lékaři musí vědět, jaký je vývoj epidemie, aby mohli aplikovat dobrá opatření. Pokud změníte kritéria uprostřed epidemie, je velmi složité sledovat její vývoj.

Toto nařízení uměle mění křivku počtu nakažených. Z vědeckého pohledu by bylo lepší nechat stejnou metodiku, abychom mohli porovnávat situaci s dřívějškem. Takto akorát přicházíme o důvěru populace.

MSF v Sao Paulu se zaměřují i na bezdomovce.

Jak byste zhodnotila kooperaci s úřady?

Na lokální úrovni spolupráce funguje dobře. Není to jednoduché, ale vidí, že jejich lidé potřebují pomoc, a tak jsou nakloněni spolupráci a obecně nás přijímají velmi dobře. Někdy je to složité kvůli byrokracii, ale to je denním chlebem ve všech zemích, nejen v Brazílii.

V posledních měsících proběhlo několik změn na pozici ministra zdravotnictví. Změnila se tím nějak vaše práce?

Bylo to složité období. Nemění se jen ministr, ale mnoho pozic pod ním. V době pohotovosti se pak všechno zpomalí. Potřebujeme jasné vedení na základě vědeckých doporučení, což v současnosti bohužel chybí. A to je pro mnoho lidí frustrující.