Pandemie posílila extremisty, varuje Europol. Jejich online propaganda radikalizuje nové generace

PRAHA Období celosvětové pandemie covidu ovlivnilo chování teroristů i extremistů a svým způsobem je posílilo, tvrdí nová zpráva Europolu. Podle ní se stále větší hrozbou stává online propaganda. Výzkum dále ukazuje, že největší nebezpečí představují islamističtí a krajně pravicoví extremisté.

Dohromady sedmapadesát dokončených, neúspěšných a také zmařených teroristických útoků v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Itálii a Španělsku, tedy ve státech, které jsou v Evropě dlouhodobě nejvíce ohroženy tímto fenoménem. Celkem jednadvacet mrtvých důsledkem terorismu v Evropské unii (EU), ale také stovky zatčených. Taková je bilance podle nové zprávy Europolu zveřejněné v úterý a mapující situaci a trendy v oblasti terorismu v EU za loňský rok.



Podle expertů pandemie urychlila šíření násilných ideologií a prohloubila nedůvěru ve veřejné instituce. Důležitou roli v tom sehrála zejména online propaganda, která více než kdy jindy usnadňovala rozšiřování dezinformací a budování nebezpečných komunit s vyhraněnými názory.



„Online propaganda je v extremistickém a teroristickém pojetí stále sofistikovanější. Dokáže oslovit a radikalizovat nové generace v islamistickém, ultrapravicovém, ultralevicovém i separatistickém spektru,“ uvedl pro Lidovky.cz expert na terorismus a extremismus Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně. Jeho slova potvrzuje i eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová, podle které se riziko radikalizace online během pandemie skutečně zvýšilo.



Dle zprávy se extremisté snažili a stále aktivně snaží na internetu infiltrovat do různých skupin a šířit tam svou ideologii. Údajně se jim daří oslovovat i mladé a vzdělané lidi, a to díky zaměření na populární témata jako covid-19 či klima. „Zpráva například zmiňuje neonacistickou strukturu Siege, do které se podle Europolu zapojují i teenageři z České republiky,“ řekl Mareš.

Kromě extremismu, zejména toho pravicového, se dle Europolu v porovnání s předchozím rokem zvýšila také hrozba islamistických útoků. Experti poukázali nejen na takzvané osamělé vlky, kteří konali individuálně, ale i na roli, kterou sehrává třeba Islámský stát při podněcování násilí, také v tomto případě upozornili na online prostředí.

„Široká online propaganda může posílit fenomén individuálních teroristických pachatelů a malých buněk ovlivněných diskusemi v uzavřených fórech na sociálních sítích a na darkwebu,“ vysvětlil Mareš, který dodal, že covidová krize přinesla i prvky násilí ve jménu boje proti vládním protiepidemickým opatřením.

Období pandemie a uzavření veřejných prostranství pak mělo na základě šetření Europolu vliv i na styl útoku teroristů. V roce 2020 totiž užívali spíše jednoduché prostředky jako bodnutí nožem či žhářství. Dva útoky pak zahrnovaly střelné zbraně. Naopak třeba šíření pokynů k výrobě bomb se snížilo. Přestože dle zprávy mezi extremisty padaly i návrhy na různé způsoby použití viru jako biologické zbraně, zaznamenány takové pokusy v EU nebyly.

Ve stejný den vydání zprávy Europolu schválila i česká vláda zprávu o extremismu. Ta mimo jiné uvádí, že nejvýznamnějším uskupením s dominujícími xenofobními a vyhroceně nacionalistickými prvky zůstalo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. I v této zprávě se píše, že extremistická scéna byla ovlivněna pandemií a příznivci kritizovali vládní opatření proti šíření koronaviru a přejímali dezinformace a konspirační teorie.