„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova po zastřeleném Kirkovi promluvila

Kirková se na veřejnost obrátila z podcastového studia svého manžela v Arizoně, od pultu stojícího vedle prázdného křesla, které aktivista užíval. Na začátku přímo přenášeného projevu poděkovala záchranářům, kteří se Kirka po středečním atentátu na univerzitě v Utahu snažili oživit.
„Pane prezidente, můj manžel vás miloval. A věděl, že jste ho miloval též,“ vzkázala pak Donaldu Trumpovi, jehož Kirk dlouhodobě podporoval a k jehož znovuzvolení dopomohl. Poděkovala také viceprezidentu J. D. Vancemu a jeho manželce Ushe za to, že rakev s tělem jedenatřicetiletého manžela ve vládním letounu Air Force Two dopravili do Arizony.
„Nemáte ani tušení, jaký oheň jste zažehli v této manželce, nářek této vdovy se bude rozléhat po celém světě jako bojový pokřik,“ řekla pak v emotivním vystoupení na adresu „pachatelů zla“ s tím, že nemají vůbec tušení, co „právě rozpoutali po celé této zemi a na celém světě“. Kirková, která má s manželem dvě malé děti, pak slíbila, že z Kirkovy organizace Turning Point USA udělá největší organizaci, kterou kdy Spojené státy viděly.
Aktivista, kterého DPA označuje za ultrakonzervativního, proslul svým pohotovým debatním stylem a ochotou vést diskuze i s odpůrci na univerzitách po celých USA, díky nimž k Trumpovi pomohl přitáhnout velké množství převážně mladých voličů. Kritici mu vyčítali mimo jiné prakticky bezmeznou podporu Trumpa, s nímž měl velmi blízké vztahy, nebo šíření nepravd o volbách v roce 2020 či o covidu-19.
Z vraždy Kirka je podezřelý 22letý Tyler Robinson, kterého v pátek policie zadržela. Čin tvrdě odsoudili američtí představitelé z řad demokratů i republikánů včetně Trumpa i všech žijících bývalých prezidentů. Na sociálních sítích tak učinil i student Hunter Kozak, který Kirkovi na debatě na univerzitě v Utahu jako poslední před atentátem položil otázku. Týkala se případů masové střelby v USA.