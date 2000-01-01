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V polské Konotopii dnes slavnostně vysvětili obří sochu Panny Marie. S výškou 55,6 metru patří k nejvyšším svého druhu v Evropě a nad vesnicí s méně než 150 obyvateli se tyčí jako nepřehlédnutelná dominanta. Samotná socha měří 40,6 metru, dalších 15 metrů přidává podstavec ve tvaru koruny s vyhlídkovou plošinou. Místní doufají, že přiláká poutníky i turisty. Na tento kolos se podívejte v naší fotogalerii.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Lidé se shromažďují u obrovské sochy Panny Marie, která je považována za nejvyšší v Evropě, během jejího slavnostního odhalení v obci Konotopie, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
V polské Konotopii dnes slavnostně vysvětili obří sochu Panny Marie. S výškou 55,6 metru patří k nejvyšším svého druhu v Evropě, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
V polské vesnici Konotopie dnes vysvětili sochu Panny Marie, která je se svými 55,6 metry považována za nejvyšší svého druhu v Evropě, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Socha Panny Marie měří 55 metrů. Svou výškou překonala také slavnou sochu Krista Spasitele v brazilském Riu de Janeiru, která měří 38,5 metru.
Autor: AFP Story, Klara Winiarczyk, Profimedia.cz
Stavba začala v březnu 2025 a během několika měsíců výrazně proměnila podobu dosud nenápadné obce.
Autor: AFP Story, Klara Winiarczyk, Profimedia.cz
Stavba sochy Panny Marie začala v březnu 2025 a během několika měsíců výrazně proměnila podobu dosud nenápadné obce.
Autor: AFP Story, Klara Winiarczyk, Profimedia.cz
Socha Panny Marie měří 55 metrů. Svou výškou překonala také slavnou sochu Krista Spasitele v brazilském Riu de Janeiru, která měří 38,5 metru.
Autor: AFP Story, Klara Winiarczyk, Profimedia.cz
Kolos v Polsku. Obří socha Panny Marie v obci Konotopie.
Autor: ČTK / DPA / Doris Heimann, Profimedia.cz