Papež bude blahořečit tělo 15letého programátora. Zachovalá postava je vystavena v džínách a teniskách

Assisi V sobotu bude ve středoitalském městě Assisi blahořečen Carlo Acutis, křesťanský teenagerer, který ve věku 15 let zemřel v roce 2006 na leukémii. Jeho tělo je vystaveno v Sálu zřeknutí, leží v něm v džínách a teniskách na znamení 21. století, ve němž žil. Kvůli ceremonii se muselo Acutisovo tělo vyndat z hrobu a lehce zrestaurovat, jelikož se na něm podepsal čas.

Acutis proslul především dokumentováním celosvětových eucharistických zázraků, tedy projevů reálné přítomnosti Krista, například skrze proměnu hostie či uzdravování. Teenager byl známý svou veselostí a počítačovými dovednostmi, jakožto i svou hlubokou oddaností právě eucharistii či Panně Marii, které se staly ústředním tématem jeho života. S informacemi přišel server Catholicweekly.

„Carlo je chlapec naší doby. Počítač se pro něj stal způsobem, jak procházet ulicemi světa, podobně jako první Ježíšovi učedníci,“ pronesl arcibiskup Domenico Sorrentino z Assisi u příležitosti otevření Acutisova hrobu.

Tomb of Carlo Acutis is opened for veneration ahead of beatification https://t.co/NgmxvKDY21 prostřednictvím uživatele @cnalive — pavelreumann (@reumannn) October 1, 2020

Svou cestu za blahořečením započal mladík oddaný církvi v roce 2013, kdy byl prohlášen za Služebníka Božího. Papež František ho poté jmenoval ctihodným v roce 2018 a bude to opět on, kdo ho v sobotu blahořečí. Jeho tělo je pro možnost návštěvy a uctění ze strany veřejnosti vystaveno v Assisi od 1. do 17. října, tedy ve dnech okolo samotné ceremonie. Mluvčí celého Acutisova blahořečení sdělil, že tělo při vyndání z hrobu bylo celistvé, ne však neporušené. Dle Sorrentina bylo tělo „znovu sestaveno s uměním a láskou“.

„Poprvé v historii uvidíme světce oblečeného v džínách, teniskách a svetru,“ uvedl P. Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, rektor Sálu zřeknutí, kde je tělo vystaveno. On sám se na restauraci těla podílel, nejvíc práce prý bylo v oblasti obličeje.

Acutis se narodil v roce 1991 v Londýně, poté se jeho rodina přestěhovala do italského Milána. V říjnu 2006 mu byla diagnostikována akutní leukemie, zemřel o několik dnů později. V den jeho pohřbu byl kostel plný mnoha bezdomovců, jimž Carlo pomohl, aniž by o tom věděla jeho rodina. „Kromě lásky k eucharistii měl i velkou lásku k chudým,“ pronesl biskup Sorrentino a vysvětlil, že právě proto poblíž Sálu zřeknutí v současnosti funguje polévková kuchyň pro chudé.

„Jsme nadšeni, že Carlova hrobka byla konečně otevřena. Věříme, že prostřednictvím Carlova těla věřící pocítí, že je Bůh zve k ještě vroucnější modlitbě,“ uvedla Acutisova matka.