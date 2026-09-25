Papež prohlásil, že lidstvo musí dbát o „naši lidskost uprostřed ráje strojů, které pronikají do našeho každodenního života a formují jej“. Lidé by se měli ujistit, že etické otázky nebudou svěřeny AI a že o nich vždy budou rozhodovat sami, uvedl.
Umělá inteligence je pro amerického pontifika tématem dlouhodobě. Ve své první encyklice vydané v květnu vyzval k důsledné regulaci AI a rovněž k tomu, aby vývojáři usilovali spíše o společné dobro než o zisk.
Lev v pátek po téměř hodinovém setkání s prezidentem Emmanuelem Macronem v první den své čtyřdenní návštěvy Francie pronesl projev k církevním hodnostářům, politikům a diplomatům. Kromě AI se v něm věnoval také ve Francii velmi diskutovanému tématu eutanazie a asistované sebevraždy, kterou v zemi za určitých podmínek povoluje zákon schválený v červenci parlamentem.
Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv a mělo by mít vždy přednost před „firmami zaměřenými na zisk“ umožňujícími například asistované sebevraždy či umělé oplodnění.
Lev do Francie přicestoval 18 let od poslední papežské návštěvy Benedikta XVI. Sejde se s politiky, církevními představiteli, ale také s migranty a s několika oběťmi sexuálního zneužívání v institucích provozovaných katolickou církví. Kromě Paříže navštíví například také poutní místo v Lurdech.