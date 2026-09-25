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Základní otázky existence. Dbejme v ráji strojů o lidskost, nabádal papež v Paříži

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  13:59aktualizováno  13:59
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Papež Lev XIV. hovoří během společného prohlášení s francouzským prezidentem...

Papež Lev XIV. hovoří během společného prohlášení s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Elysejském paláci. (25. září 2026) | foto: ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří s papežem Lvem XIV. (25. září 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron a papež Lev XIV. se v Elysejském paláci...
Papež Lev XIV. zahájil čtyřdenní návštěvu Francie, v Elysejském paláci ho...
Papež Lev XIV. zahájil čtyřdenní návštěvu Francie, v Elysejském paláci ho...
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Papež Lev XIV. varoval před ztrátou lidskosti v době, která podle něho v souvislosti s umělou inteligencí (AI) vytváří „ráj strojů“. Prohlásil, že lidé stojí před základními otázkami existence. V televizemi přenášeném projevu v Elysejském paláci v pátek vyzval také k zákazu jaderných zbraní a ochraně života, když kritizoval možnost asistované sebevraždy, kterou letos Francie uzákonila.

Papež prohlásil, že lidstvo musí dbát o „naši lidskost uprostřed ráje strojů, které pronikají do našeho každodenního života a formují jej“. Lidé by se měli ujistit, že etické otázky nebudou svěřeny AI a že o nich vždy budou rozhodovat sami, uvedl.

Umělá inteligence je pro amerického pontifika tématem dlouhodobě. Ve své první encyklice vydané v květnu vyzval k důsledné regulaci AI a rovněž k tomu, aby vývojáři usilovali spíše o společné dobro než o zisk.

Lev v pátek po téměř hodinovém setkání s prezidentem Emmanuelem Macronem v první den své čtyřdenní návštěvy Francie pronesl projev k církevním hodnostářům, politikům a diplomatům. Kromě AI se v něm věnoval také ve Francii velmi diskutovanému tématu eutanazie a asistované sebevraždy, kterou v zemi za určitých podmínek povoluje zákon schválený v červenci parlamentem.

Zdůraznil, že právo na život je základem všech lidských práv a mělo by mít vždy přednost před „firmami zaměřenými na zisk“ umožňujícími například asistované sebevraždy či umělé oplodnění.

Lev do Francie přicestoval 18 let od poslední papežské návštěvy Benedikta XVI. Sejde se s politiky, církevními představiteli, ale také s migranty a s několika oběťmi sexuálního zneužívání v institucích provozovaných katolickou církví. Kromě Paříže navštíví například také poutní místo v Lurdech.

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