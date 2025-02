Dvojitý zápal plic a selhání ledvin. Za papeže se modlí věřící po celém světě

Papež v nemocnici Gemelli v Římě dostává vysoké dávky kyslíku a je pod neustálým dohledem odborníků. Převezli ho sem poté, kdy jej několik dnů trápily obtíže s dýcháním. Lékaři mu následně diagnostikovali zápal plic v obou plicích.

Tisková kancelář Svatého stolce poskytla v neděli večer aktuální informace o zdravotním stavu papeže Františka.

„Od včerejšího večera se u Svatého otce nevyskytly žádné další respirační krize. Dostal dvě jednotky koncentrovaných červených krvinek s příznivými účinky a jeho hladina hemoglobinu se zvýšila,“ uvedl úřad římského biskupa.

Lékaři v neděli oznámili, že krevní testy odhalily počínající selhání ledvin, které se však podařilo zvládnout. Uvedli, že František zůstává v kritickém stavu, ale že od soboty již neprodělal žádnou další respirační krizi. Dostává vysoké dávky doplňkového kyslíku a v neděli byl bdělý, reagoval a účastnil se mše.

Františkův stav je vzhledem k jeho věku a dřívějšímu plicnímu onemocnění nejistý. Podle zdravotnického personálu nemocnice je největší hrozbou, které papež čelí, závažná infekce krve (sepse). V lékařských zprávách, které Vatikán poskytl, se však doposud žádná zmínka o sepsi neobjevila.

Pondělí je desátým dnem Františkovy hospitalizace. V nemocnici je stejně dlouho jako v roce 2021, kdy strávil deset dnů v římské nemocnici Gemelli poté, co mu bylo odstraněno 33 centimetrů tlustého střeva.

Modlitby z celého světa

Papež měl o víkendu sloužit mši ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu. Nahradil jej arcibiskup Rino Fisichella, organizátor Svatého roku, který apeloval na věřící, aby se za papeže modlili. K tomu vyzval i sám František. „Pokračuji v nezbytné léčbě a odpočinku, ale prosím o vaše modlitby,“ napsal.

V Argentině, kde se František (vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio SJ) narodil, se konají mše a modlitby za jeho zdraví. Z egyptské Káhiry mu přál rychlé uzdravení současný velký imám al-Azhar Ahmed el-Tayeb. Modlitby přicházejí také z New Yorku, tamní kardinál Timothy Dolan totiž varoval, že papež je „ve velmi chatrném zdravotním stavu a pravděpodobně blízko smrti“.

Zdravotní stav papeže Františka vyvolává otázky o jeho možném odstoupení či nástupci, pokud by se jeho stav zhoršil natolik, že by nebyl schopen vykonávat své povinnosti. Sám papež se na situaci připravil. V roce 2013, kdy nastoupil do čela katolické církve, podepsal rezignační dopis. Plánoval jej použít v momentě, že by byl nucen odstoupit kvůli špatnému zdraví.

„Už jsem podepsal svou rezignaci. Řekl jsem, že v případě zdravotní překážky ze zdravotních důvodů nebo čehokoliv jiného, tady je moje rezignace,“ řekl papež v rozhovoru pro New York Post před třemi lety.

V posledních měsících papež přijal také několik dalších rozhodnutí, která naznačují, že je si vědom své křehkosti a stáří. Mezi nimi bylo jmenování nových kardinálů, z nichž většina je mladší 80 let a tedy může volit jeho nástupce v případném konkláve. Na začátku února se také rozhodl prodloužit funkční období některých významných členů kardinálského kolegia, což vyvolává spekulace o přípravách na budoucnost církve.