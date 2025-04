V deštivém předjarním večeru před dvanácti lety zažily tisíce poutníků na Svatopetrském náměstí velké překvapení, když z lodžie svatého Petra popřál neformálně všem dobrý večer Jorge Mario Bergoglio z Argentiny, nový papež František. Jeho bílé roucho bylo navíc bez dalších tradičních ornamentů papežské moci.

Papežská volba byla do velké míry ovlivněna bezprecedentním rozhodnutím Benedikta XVI., jenž z nejvyššího katolického úřadu jako první po více než sedmi stech letech dobrovolně odstoupil. Debaty kardinálů se týkaly zvláště požadavku na novou organizaci kuriálních struktur a hledání odpovědí na krizové momenty, které se do církevního života propisovaly v závěru Benediktova pontifikátu. Z konkláve nakonec vzešel v poměrně krátké době první papež z jižní Ameriky, jenž byl také jezuitou.

Skromný arcibiskup z Buenos Aires

Většinu svého života strávil nový papež v Argentině a tamní mentalita a životní zkušenost ho velice ovlivnila při stanovování priorit papežského programu. Jako arcibiskup v Buenos Aires si nepotrpěl na žádný luxus, do úřadu nejezdil limuzínou, ale hromadnou dopravou a podporoval řadu sociálních programů pro chudé. V době velké ekonomické krize na konci roku 2001, kdy se v ulicích odehrávaly mohutné krvavé protesty, přispěl významně k uklidnění situace. Krajané mu tak odpustili i jeho lavírování v době vojenské vlády, k níž byl na počátku celkem loajální.

V 7:35 se římský biskup František vrátil k Pánu. kardinál komoří Kevin Farrell

Od prvních okamžiků rezignoval na pompéznost. Překvapil i výběrem jména, připomínajícího „prosťáčka Božího“ Františka z Assisi, jenž začal středověkou církevní reformu. Pastorační působení směřovalo k duchovnější, otevřenější, sociálnější a komunikačně obratnější církvi, jejíž reprezentanti budou současně schopni sebereflexe, jež by vedla i k hledání příčin, proč dochází k odlivu z církevních řad a ztrátě důvěryhodnosti.

Papežova pozornost vůči těm nejslabším a těm, kdo se z různých důvodů ocitli na společenském okraji, představovalo pro řadu lidí srozumitelné naplňování křesťanského poselství. Získal si značnou popularitu mezi obyčejnými věřícími a bodoval i mimo katolické kruhy. Současně se mu podařilo udělat z církve důležitého aktéra významných společenských debat. Během pontifikátu poukazoval v mediálně sledovaných vystoupeních na důležitá témata, jež svět doopravdy řeší, jako jsou nerovnosti, chudoba, migrace, nebo sociální dopady globalizace.

Musel se ovšem vyrovnávat s dědictvím, které zanechaly případy sexuálního zneužívání v církvi, na což reagoval snahou o co možná největší transparentnost při jejich vyšetřování. Ve vnitrocírkevním dění patřily k těm nejvíce sledovaným kauzám rozšíření možností pro rozvedené a civilně znovu sezdané katolíky vrátit se ke svátostem a také povolení žehnání párům stejného pohlaví. Vzhledem k vlně kritiky, kterou tento krok před dvěma lety vyvolal, se obhajoval papež tím, že „požehnaní jsou lidé, ne vztahy“. Mnohem méně pochopení měl však pro transgender jedince a genderovou ideologii několikrát jasně odsoudil.

Kladl rovněž důraz na posílení významu žen i laiků ve vedoucích postech v církvi. V rámci kuriálních reforem jmenoval nedávno poprvé řeholní sestru do čela jednoho z dikasterií, tedy vysokého kuriálního úřadu na úrovni ministerstva. Jeden z nejvýznamnějších procesů, který dal pod svým vedením do pohybu, bylo prosazování principů synodality, což znamená snahu po otevřenější a vstřícnější církvi a stejně tak úsilí o to, aby při rozhodování byly slyšet různé hlasy, nejen biskupů a kněží, a hledaly se tak v širší podobě nové odpovědi na aktuální společenské výzvy.

Ve střetu s konzervativci

Aktivní byl také v hledání kontaktů s jinými křesťanskými církvemi i světovými náboženstvími. To se ukazovalo jako důležité také z hlediska růstu významu náboženství jako prvku vstupujícího razantně i do mezinárodního dění, což ostatně ukazuje i verbální styl nové americké administrativy.

Na poli mezináboženské diskuse navázal čilé kontakty s prominentní figurou sunnitské větve islámu, Al Tajíbem, působícím na Univerzitě al-Azhar v Káhiře. František se tak snažil obnovit styky s muslimským světem poté, co byly v době pontifikátu Benedikta XVI. narušeny po papežově přednášce v Řeznu na podzim 2006, kdy její některé pasáže o násilném charakteru islámu - vytržené z kontextu - vyvolaly pobouření v islámském světě.

Z jejich vzájemných setkání vzešla především historická dohoda, jejíž podepsání se odehrálo na pozadí první papežské cesty do Spojených arabských emirátů před šesti lety. Deklarace o mezilidském bratrství předpokládala spolupráci jednotlivých náboženství při mírovém soužití, ale i kulturním a sociálním rozvoji. Před náboženským extremismem varoval i během své poslední velké cesty do jihovýchodní Asie loni na podzim.

Jeho nekonformní jednání se pochopitelně střetávalo s konzervativními vizemi a během svého působení si vyrobil poměrně velkou řadu oponentů, a to i mezi některými kardinály. Kontroverze nebudil jen uvnitř společenství církve, ale i svými vystoupeními, přesahujícími do veřejného prostoru. Těsně před svou hospitalizací se kriticky vyjádřil směrem k omezování pomoci migrantů, které odůvodňoval současný americký viceprezident J. D. Vance, který před několika lety přestoupil ke katolictví, odkazy na slova středověkého teologa Tomáše Akvinského.

Často se vyjadřoval ke klimatické krizi, kterou ovšem nevnímal jen jako technologický problém, nebo součást vědeckých diskusí, ale viděl v ní také duchovní rozměr. V encyklice „Laudato si“ z roku 2015, kde jsou jeho pohledy na principy udržitelného rozvoje shrnuty, vyzýval k přehodnocení hodnotového žebříčku, vyzýval k omezení spotřeby a způsobu života. Začal používat pojem „ekocida“ jako označení pro velké hříchy proti přírodě, jako masivní znečištění ovzduší, půdy a vodních zdrojů, rozsáhlou destrukci flóry a fauny a všechny aktivity, schopné způsobit ekologickou katastrofu.

Politizující úvahy vtělil ve velké míře do encykliky „Fratelli tutti“, vydané v roce 2020, v níž poukázal mimo jiné i na vzestup populismu. Během návštěvy v Athénách o rok později například upozornil na nebezpečí pro demokracii, kterou představují „písně sirén“ ze strany populistických politiků, které vábí nespokojené lidi a slibují jim snadná, ale nereálná řešení.

Na straně trýzněné a zmučené Ukrajiny

Asi nejvíce polemik bylo spojeno s jeho podporou oficiální církve v Číně, která je pod vlivem komunistické moci. Velmi důrazně nabádal také k ukončení rusko-ukrajinského konfliktu, před rokem například mluvil o tom, že by měla Ukrajina vyvěsit bílou vlajku. Ačkoli papežova slova nebyla přijata jednoznačně, dalo se přece jen odhadnout, že jeho výroky vychází z pastorační snahy zmírnit utrpení nevinných, ze zastavení násilí a jsou rámovány morálním apelem.

Papež navíc neustále vysílal jasné signály o nutnosti podporovat „trýzněnou“ a „zmučenou“ Ukrajinu a modlil se za oběti konfliktu. Nechtěl si však uzavírat cestu k možnému vyjednávání o ukončení bojů. Papežovo zprostředkovatelské úsilí však naráželo na skutečnost, že pravoslavný moskevský patriarcha Kirill je věrným spojencem Vladimira Putina a podporuje jeho imperiální expanzi, do níž ještě míchá křesťanské ingredience.

V souvislosti s papežovým odchodem se ve vzduchu vznáší legitimní otázka, zdali synodalita a další reformní kroky nezmizí zase rychle z církevního života. Nelze však přitom pominout, že František významně promluvil do složení kardinálského sboru, protože za jeho pontifikátu bylo jmenováno 163 nových nositelů purpuru. Ustanovil je ze 72 různých národů, přičemž 24 z těchto zemí nikdy předtím kardinála nemělo. To samozřejmě zvyšuje možnost, že by i jeho nástupce mohl sdílet jeho vizi otevřenější církve, která může svým pojetím zaujmout i ty, kteří o kostelní dveře ani nezavadí.

Autor nekrologu je historik.