První americký papež se před vstupem do mešity lehce uklonil a sundal si boty. Monumentální komplex, jenž pojme až deset tisíc věřících, si prošel s úsměvem. Podle svědků dokonce vtipkoval s hlavním muezzinem, který jej mešitou provázel.
K odlehčení situace došlo i při odchodu. Papež si všiml, že jej vedou dveřmi s cedulí No exit. „Tady se nesmí ven,“ poznamenal s úsměvem. Muezzin mu pohotově odpověděl: „Nemusíte odcházet. Klidně tu můžete zůstat.“
Vatikán v následném vyjádření zdůraznil, že papež přistupoval k návštěvě „s duchem rozjímání a naslouchání, s hlubokým respektem k místu i víře těch, kdo se zde modlí“.
V sobotu má také papež sloužit odpolední mši v istanbulské Volkswagen Areně. V neděli navštíví Libanon, kde se setká s prezidentem Josephem Aúnem.