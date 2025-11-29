VIDEO: I papež se musel zout. Při návštěvě Modré mešity ukázal bílé ponožky

Papež Lev XIV. při sobotní návštěvě proslulé istanbulské Modré mešity uctil místní tradici. Před vstupem se vyzul a věřícím i novinářům tak předvedl své bílé ponožky. Šlo o jeho první vstup do muslimského svatostánku v roli hlavy katolické církve během čtyřdenní návštěvy Turecka.

První americký papež se před vstupem do mešity lehce uklonil a sundal si boty. Monumentální komplex, jenž pojme až deset tisíc věřících, si prošel s úsměvem. Podle svědků dokonce vtipkoval s hlavním muezzinem, který jej mešitou provázel.

Papež Lev XIV. při sobotní návštěvě proslulé istanbulské Modré mešity uctil místní tradici. Před vstupem se vyzul a věřícím i novinářům tak předvedl své bílé ponožky.
K odlehčení situace došlo i při odchodu. Papež si všiml, že jej vedou dveřmi s cedulí No exit. „Tady se nesmí ven,“ poznamenal s úsměvem. Muezzin mu pohotově odpověděl: „Nemusíte odcházet. Klidně tu můžete zůstat.“

Vatikán v následném vyjádření zdůraznil, že papež přistupoval k návštěvě „s duchem rozjímání a naslouchání, s hlubokým respektem k místu i víře těch, kdo se zde modlí“.

V sobotu má také papež sloužit odpolední mši v istanbulské Volkswagen Areně. V neděli navštíví Libanon, kde se setká s prezidentem Josephem Aúnem.

