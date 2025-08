Papež v Římě sloužil mši pod širým nebem, zúčastnil se jí milion věřících

Většina účastníků nedělní mše na jihovýchodním okraji Říma na místě přenocovala ve stanech či pod širým nebem, protože už v sobotu se tam za účasti papeže konala vigilie. Před ní mladí lidé, kteří se tam sjeli z asi 150 zemí, včetně Česka, poslouchali hudební skupiny, modlili se a rozmlouvali. Teplota vzduchu se přitom blížila 30 stupňům Celsia.

V neděli ráno papež, stejně jako v sobotu, přiletěl do čtvrti Tor Vergata v bílém vrtulníku a pak projížděl davem v papamobilu. Lidé bouřlivě tleskali a radostně jásali. Papežovi házeli plyšové hračky a trička, které zachytila jeho ochranka.

Jubileum mládeže, které se v italské metropoli konalo od pondělka, je považováno za ústřední událost katolického Svatého roku.

„V posledních dnech jste prožili mnoho krásných zážitků a i skrze to můžete pochopit, že naplnění našeho života nezávisí na tom, co shromažďujeme, nebo co vlastníme, ale na radosti, kterou sdílíme,“ řekl v neděli také papež.

Dodal, že kupování, hromadění věcí a konzum není to pravé. „Musíme pozvednout zrak, hledět vzhůru, k věcem, které jsou nahoře,“ dodal. A stejně jako už v sobotu vyzval mladé, aby usilovali o spravedlnost a lidštější svět a pomáhali chudým a potřebným.