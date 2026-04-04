Papež na Velký pátek nesl kříž u Kolosea. Jednal také se Zelenským a Herzogem

Autor:
  7:43aktualizováno  7:43
Papež Lev XIV. na Velký pátek absolvoval u Kolosea obvyklou křížovou cestu. Na rozdíl od svých předchůdců nesl hlavní symbol křesťanství po celou cestu, uvedly agentury. Doprovázející texty připomněly utrpení ve světě i odpovědnost lidí vůči svým bližním a před bohem. Papež jednal také s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a izraelskou hlavou státu Jicchakem Herzogem, uvedl Vatikán.
Papež Lev XIV. vede procesí Křížové cesty během oslav Velkého pátku v Koloseu v Římě.

Papež Lev XIV. vede procesí Křížové cesty během oslav Velkého pátku v Koloseu v Římě. (3. dubna 2026) | foto: Reuters

Nasvícený kříž pro křížovou cestu v Římě. (3. dubna 2026)
Na Velký pátek si katolíci i další křesťané připomínají příběh odsouzení, utrpení a ukřižování Ježíše. Vedle mše ve svatopetrské bazilice se papež vydal v pátek večer u Kolosea na křížovou cestu a po celou dobu nesl kříž. Naposledy tak podle agentury AP učinil papež Jan Pavel II.

Ceremonie přitáhla i několik tisíc věřících, kteří se se svíčkami shromáždili před antickou památkou, poslouchali rozjímání a modlili se, ukázaly záběry z místa.

Texty ke 14 zastavením na křížové cestě letos složil františkánský mnich Francesco Patton, který byl takzvaným kustodem, neboli vedoucím františkánů, ve „svaté zemi“, tudíž v Izraeli, Palestině, Sýrii a okolních oblastech.

Patton v textech zmínil válečná utrpení, odpovědnost mocných, kteří mohou rozhodovat, zda začít válku či ji ukončit, zda přiživovat touhu po mstě či usmíření, modlil se za solidaritu s politickými vězni a zmínil ponížení těch, kteří musí prosit o navrácení těla svých blízkých.

Papež Lev XIV. mluvil s oběma prezidenty o míru. V telefonátu se Zelenským vyjádřil přání, aby se co nejdříve dosáhlo „spravedlivého a trvajícího míru“. Herzogovi papež řekl, že je zapotřebí „otevřít všechny možné kanály diplomatického dialogu pro ukončení současného vážného konfliktu“ na Blízkém východě.

Měl tím zřejmě na mysli konflikt iniciovaný Izraelem a Spojenými státy proti Íránu, který provádí vojenskou odvetu i na okolní země. Dá se očekávat, že papež Lev XIV., který slaví poprvé Velikonoce v čele katolické církve, tato témata zmíní i v nedělním poselství Městu a světu (Urbi et orbi).

