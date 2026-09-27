První americký papež sloužil mši na louce vedle hlavní baziliky v Lurdách před asi 150 000 lidmi, z nichž mnozí byli na invalidních vozících. Poté navštívil pečovatelské centrum pro nemocné v areálu poutního místa. Lidi, kteří žijí ve „strašné bolesti“, se snažil povzbudit slovy, že mají vrozenou důstojnost, kterou žádný zákon ani algoritmus nemůže odstranit.
„Právě naopak - ve jménu této nezcizitelné lidské důstojnosti musíme odmítnout pokušení způsobit smrt pod rouškou falešného soucitu. To, co je legální, nemusí být nutně morální,“ řekl Lev XIV. za potlesku davu.
Papež během návštěvy Francie opakovaně vyzýval k většímu respektu k životu. Připomínal katolické učení, podle něhož je třeba chránit lidský život od početí až do přirozené smrti. Toto učení se promítá do tvrdého odporu proti potratům, eutanazii a asistované sebevraždě.
„Vaše berle, vaše invalidní vozíky a vaše skryté slzy nejsou překážkou. Naopak, právě zde jste plně respektováni a vítáni. Lurdy jsou požehnaným místem, kde se vyznává krása a posvátnost života, neboť život je zde vítán jako vzácný dar od Boha,“ řekl papež ve své homilii.
V Lurdech, kde církev uznala 72 zázračných uzdravení za autentická, je otázka respektu k nejslabším, nemocným a zranitelným obzvláště palčivá. Město se v poslední době stalo také místem uzdravení pro oběti sexuálního zneužívání duchovními. Papež by se v neděli vpodvečer měl setkat se sedmi oběťmi, včetně jedné zneužité v dospělosti. Setkání má poukázat na další rozměr krize zneužívání, které církev čelí.