Papež jako první po pěti stoletích přijel do Monaka. Odsoudil rozdíly v bohatství

Papež Lev XIV. v sobotu přicestoval na návštěvu Monaka. Stal se tak prvním papežem po téměř pěti stoletích, který do tohoto středomořského knížectví zavítal. Hlava katolické církve chce návštěvou ukázat, že malé státy, jako je Vatikán či Monako, mohou i v době válek hrát na mezinárodním poli důležitou roli a udržovat tradiční katolické hodnoty.

Papeže, který přiletěl italským vojenským vrtulníkem, v Monaku po přistání přivítali kníže Albert II. s kněžnou Charlene. Ve svém prvním projevu ve státě známém svým bohatstvím odsoudil prohlubování propasti mezi chudými a bohatými.

Papež Lev XIV. navštívil Monako. (28. března 2026)
Papež Lev XIV. navštívil Monako. Přivítali ho kníže Albert II. s kněžnou Charlene a dětmi. (28. března 2026)
Proslov pronesl francouzsky z balkonu knížecího paláce. Mluvil mimo jiné o tom, že bohatství by mělo sloužit právu a spravedlnosti, a to zvláště v době dnešních konfliktů.

Součástí papežova zhruba devítihodinového programu v zemi s 38 tisíci obyvateli je vedle soukromé schůzky s knížecím párem také dopolední setkání s katolickou komunitou v katedrále či odpolední mše na sportovním stadionu Louise II. Zpět do Vatikánu by měl odletět v 17:45.

Monako patří k několika málo evropským zemím, kde je katolictví státním náboženstvím. Projevilo se to například loni, když Albert II. odmítl podepsat zákon o legalizaci potratů, přestože ho předtím monacký parlament schválil poměrem hlasů devatenáct ku dvěma. Kníže argumentoval právě rolí katolické víry v monacké společnosti.

Naposledy do Monaka hlava katolické církve zavítala v roce 1538, byl jí tehdy papež Pavel III.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

