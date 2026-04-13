Papež Lev XIV. vyrazil na turné po Africe. Začíná historickou návštěvou Alžírska

  13:27aktualizováno  13:27
Lev XIV. zahájil v pondělí jako první papež v historii návštěvu převážně muslimského Alžírska. Chce na ní například uctít památku alžírských obětí války za nezávislost proti Francii mezi lety 1954 až 1962. Papež zamířil do Afriky na deset dní, navštíví také Kamerun, Angolu a Rovníkovou Guineu.
Papež Lev XIV. zahájil svou návštěvu Afriky v Alžírsku, po příletu ho vítal...

Papež Lev XIV. zahájil svou návštěvu Afriky v Alžírsku, po příletu ho vítal prezident země Abdal Madžíd Tabbúni. (13. dubna 2026) | foto: Reuters

Papež Lev XIV. zahájil svou návštěvu Afriky v Alžírsku, po příletu ho vítal...
Papež Lev XIV. zahájil svou návštěvu Afriky v Alžírsku, po příletu ho vítal...
Papež Lev XIV. během návštěvy Maqam Echahid (Památníku mučedníků) v Alžíru,...
Papež Lev XIV. během návštěvy Maqam Echahid (Památníku mučedníků) v Alžíru,...
Alžírsko má symbolický význam, protože se tam v polovině 4. století našeho letopočtu narodil svatý Augustin. Návštěva míst s ním spojených má pro papeže, bývalého člena augustiniánského řádu, velký duchovní význam.

Zástupci Vatikánu dříve uvedli, že hlava katolické církve chce svou cestou, která je třetí od začátku pontifikátu loni v květnu, přitáhnout pozornost k situaci v Africe. Papež by na cestách podle médií mohl hovořit o tématech jako je chudoba, migrace či nerovnost. Plánuje například navštívit psychiatrickou léčebnu v Angole či vězení v Rovníkové Guineji.

Afrika byla dlouho cílem katolické misijní činnosti na kontinentu rychle stoupá počet katolíků. V Africe jich žije zhruba pětina z celkového počtu na světě. V uplynulých letech však Vatikán musel řešit nesouhlas afrických biskupů s některými rozhodnutími papeže, například ohledně žehnání stejnopohlavním párům.

