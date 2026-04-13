Alžírsko má symbolický význam, protože se tam v polovině 4. století našeho letopočtu narodil svatý Augustin. Návštěva míst s ním spojených má pro papeže, bývalého člena augustiniánského řádu, velký duchovní význam.
Zástupci Vatikánu dříve uvedli, že hlava katolické církve chce svou cestou, která je třetí od začátku pontifikátu loni v květnu, přitáhnout pozornost k situaci v Africe. Papež by na cestách podle médií mohl hovořit o tématech jako je chudoba, migrace či nerovnost. Plánuje například navštívit psychiatrickou léčebnu v Angole či vězení v Rovníkové Guineji.
Afrika byla dlouho cílem katolické misijní činnosti na kontinentu rychle stoupá počet katolíků. V Africe jich žije zhruba pětina z celkového počtu na světě. V uplynulých letech však Vatikán musel řešit nesouhlas afrických biskupů s některými rozhodnutími papeže, například ohledně žehnání stejnopohlavním párům.