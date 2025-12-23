„Mezi záležitostmi, které mi způsobují hodně smutku, je to, že Rusko zjevně odmítlo požadavek na příměří,“ řekl papež novinářům před svou rezidencí Castel Gandolfo.
„Ještě jednou se obrátím na lidi dobré vůle, aby respektovali alespoň Vánoce jako den míru,“ poznamenal také. „Možná nám budou naslouchat a bude přinejmenším 24 hodin – jeden den – míru po celém světě,“ věří.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvedl, že Rusko odmítlo americký návrh na vánoční příměří. Zároveň varoval, že se Moskva připravuje podniknout proti Ukrajině o svátcích rozsáhlé útoky.
Zatímco v Rusku hlavním svátkem zůstává vítání Nového roku, Ukrajina v reakci na ruskou invazi schválila zákon, podle kterého předloni poprvé oficiálně oslavila Vánoce 25. prosince. V Rusku nadále Vánoce slaví 7. ledna, jak velí pravoslavná tradice.